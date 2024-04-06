Хотел ударить ножом: в Киеве мужчина совершил нападение на работников ТЦК, детали

По словам работников Деснянского ТЦК и СП, это не первый случай неадекватных действий в отношении военнослужащих, осуществляющих мобилизационные мероприятия.

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В столице утром, 6 апреля, мужчина напал со спины на работников Деснянского ТЦК, а затем пытался ударить военнослужащих еще и ножом. Об этом сообщил в Facebook Деснянский районный ТЦК и СП.

Это произошло в Деснянском районе Киева, на улице Шолом-Алейхема, 6, во время разговора мобильной группы ТЦК по оповещению военнообязанных. По свидетельствам сотрудников Центра, мужчина 1972 г. р. угрожал им и нападал. Военные вызвали полицию, которая задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства.

Мужчина, которого зовут Тимофей Мольдерф, задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения). Санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Кроме того, мужчина может быть обвинен по ст. 129 УК Украины (угроза убийством), о чем тогда будут внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Меру наказания нападавшему определит суд.

Как отметили работники Деснянского ТЦК и СП, это не первый случай неадекватных действий в отношении военнослужащих и работников Центра.

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