Хотів вдарити ножем: у Києві чоловік скоїв напад на працівників ТЦК, деталі

За словами працівників Деснянського ТЦК та СП, це не перший випадок неадекватних дій стосовно військовослужбовців, які здійснюють мобілізаційні заходи.

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У столиці вранці, 6 квітня, чоловік напав зі спіни на працівників Деснянського ТЦК, а потім намагався вдарити військовослужбовців ще й ножем. Про це повідомив у Facebook Деснянський районний ТЦК та СП.

Це сталося у Деснянському районі Києва, на вулиці Шолом-Алейхема, 6, під час розмови мобільної групи ТЦК з оповіщення військовозобовʼязаних. За свідченнями працівників Центру, чоловік 1972 р. н. погрожував їм і нападав. Військові викликали поліцію, яка задокументувала злочин і вилучила речові докази.

Чоловіка, якого звати Тимофій Мольдерф, затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Санкція за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі.

Крім того, чоловік може бути обвинувачений за ст. 129 КК України (погроза вбивством), про що тоді буде внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Міру покарання нападнику визначить суд.

Як зазначили працівники Деснянського ТЦК та СП, це не перший випадок неадекватних дій стосовно військовослужбовців та працівників Центру.

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