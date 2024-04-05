Українці зможуть призватися до ЗСУ за два кліки: що таке смартмобілізація

В Україні важливий рекрутинговий підхід. Громадяни повинні мати можливість призватися саме до того командира, якому довіряють, сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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В Україні може зʼявитися смартмобілізація. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки зможуть подати заявку до війська за два кліки. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

За її словами, смартмобілізація — це можливість подати заявку на мобілізацію у два кліки, наприклад:"я хочу стати оператором дронів", "я хочу стати артилеристом".

Вона зауважила, що конституційний обовʼязок кожного українця — захищати державу. За її словами, важливим є рекрутинговий підхід. Черногоренко переконана, що питання існування електронних повісток відпаде само по собі, якщо людина розумітиме свій маршрут у війську та зможе його контролювати.

Заступниця міністра оборони заявила, що громадянин повинен мати можливість мобілізуватися саме до того командира, якому довіряє, зокрема, це і є цільовий рекрутинг.

"Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці. Так, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні. І він може боротися за найкращих людей із цивільного життя", — сказала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, після отримання повістки військовозобовʼязаного чоловіка не відправлять відразу на фронт. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, спочатку військові повинні пройти навчання, яке триває близько місяця.

Раніше повідомлялося, що військовозобовʼязані чоловіки повинні прийти до ТЦК та СП без врученої повістки. Це повинно статися у семи випадках.