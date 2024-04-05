Мобілізація в Україні: чи можна обрати альтернативну службу за релігійними переконаннями

Згідно з українським законодавством, українцям може бути надано альтернативний варіант проходження служби. Водночас в умовах воєнного стану такий сценарій малоймовірний.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Водночас, є деякі види відстрочки. У матеріалі видання "РБК-Україна" розповіли, чи входять до цього переліку релігійні переконання.

У статті 35 Конституції України сказано, що кожен громадянин має право на свободу світогляду і віросповідання. У тому разі, якщо призов на службу суперечить релігійним переконанням, тоді її мають замінити альтернативною.

Відмова від мобілізації через релігійні переконання: приклад

Як приклад журналісти навели випадок, який стався влітку минулого року в Червонограді Львівської області. Місцевий житель тоді отримав повістку і був визнаний придатним до військової служби після проходження медичної комісії. Водночас він вирішив ухилитися від призову і навів кілька аргументів, чому він ухвалив таке рішення.

Насамперед, за словами чоловіка, під час медичного огляду ніхто не звернув увагу на його проблеми зі здоров'ям, а співробітники ТЦК і СП нібито діяли неправомірно. Другий аргумент стосувався того, що він є віруючою людиною, а церква і релігія забороняють йому тримати зброю в руках.

Обвинувачений наполягав на альтернативній службі, але відповідної заяви не подавав. У результаті все закінчилося тим, що його визнали винним 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його позбавили волі на 3 роки.

Відмова від мобілізації через релігійні переконання: що говорять закони

В Україні кожна людина може сама обирати своє віросповідання, однак здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

"Ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів з мотивів релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку повинно бути замінено альтернативною (невійськовою) службою (ст. 35 Конституції України)", — йдеться в повідомленні.

Водночас заміна військової служби за призовом на альтернативну під час мобілізації, як зазначають автори матеріалу, в умовах воєнного стану Законом не встановлена.

У результаті виходить так, що отримати відстрочку від призову у воєнний час фактично неможливо. Можна подати заяву на заміну військової служби на альтернативну, однак вона не гарантуватиме, що заміна дійсно буде такою.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, з якими хворобами спини не призвуть до ЗСУ під час загальної мобілізації. Річ у тім, що згідно із законодавством, військовозобов'язаного чоловіка можуть не визнати придатним до проходження військової служби у разі діагностування деяких хвороб спини.