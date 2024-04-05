Мобилизация в Украине: можно ли выбрать альтернативную службу по религиозным убеждениям

Согласно украинскому законодательству, украинцам может быть предоставлен альтернативный вариант прохождения службы. При этом в условиях военного положения такой сценарий маловероятен.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой призвать на службу могут военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. В то же время, есть некоторые виды отсрочки. В материале издания "РБК-Украина" рассказали, входят ли в этот перечень религиозные убеждения.

В статье 35 Конституции Украины сказано, что каждый гражданин имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. В том случае, если призыв на службу противоречит религиозным убеждениям, тогда ее должны заменить альтернативной.

Отказ от мобилизации по религиозным убеждениям: пример

В качестве примера журналисты привели случай, который произошел летом прошлого года в Червонограде Львовской области. Местный житель тогда получил повестку и был признан пригодным к военной службе после прохождения медицинской комиссии. При этом он решил уклониться от призыва и навел несколько аргументов, почему он принял такое решение.

В первую очередь, по словам мужчины, во время медицинского осмотра никто не обратил внимание на его проблемы со здоровьем, а сотрудники ТЦК и СП якобы действовали неправомерно. Второй аргумент касался того, что он является верующим человеком, а церковь и религия запрещают ему держать оружие в руках.

Обвиняемый настаивал на альтернативной службе, но соответствующее заявление не подавал. В результате все закончилось тем, что его признали виновным 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Его лишили свободы на 3 года.

Отказ от мобилизации по религиозным убеждениям: что говорят законы

В Украине каждый человек может сам выбирать свое вероисповедание, однако осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

"Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой (ст. 35 Конституции Украины)", — говорится в сообщении.

В то же время замена военной службы по призыву на альтернативную во время мобилизации, как отмечают авторы материала, в условиях военного положения Законом не установлена.

В результате получается так, что получить отсрочку от призыва в военное время фактически невозможно. Можно подать заявление на замену военной службы на альтернативную, однако оно не будет гарантировать, что замена действительно будет таковой.

Напомним, 2 апреля сообщалось, с какими болезнями спины не призовут в ВСУ в ходе всеобщей мобилизации. Дело в том, что согласно законодательству, военнообязанного мужчину могут не признать годным к прохождению военной службы при диагностировании некоторых болезней спины.