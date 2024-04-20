Нападение на работника ТЦК на Буковине: в сети появились кадры конфликта (видео)

На Буковине гражданские применили силу и угрожали сотруднику ТЦК, когда тот заехал в село Черногузы для осуществления "мер оповещения". Военный применил оружие.

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В сети появилась видеозапись нападения на работника Вижницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП, которое произошло вблизи села Черногузы на Буковине в субботу, 20 апреля. Об инциденте сообщили в Черновицком ТЦК и СП.

На опубликованных кадрах гражданские, используя нецензурную брань, агрессивно общаются с военкомом. Представитель ТЦК в руках держит пистолет и мобильный телефон. Двое мужчин берут его под руки, наносят удары под коленями и бросают на землю. В это время раздаются звуки, похожие на выстрелы, которые не очень пугают нападавших.

Мужчина поднимается, садится в машину и кому-то звонит. Гражданские открывают дверь машины и продолжают кричать на военного со словами "Что ты пистолетом машешь?". Тот в ответ говорит: "Вы на меня напали! Я не бил никого".

Что предшествовало конфликту, из видео непонятно.

Напомним, 20 апреля Черновицкий ТЦК и СП заявил, что военный сотрудник Вижницкого районного ТЦК приехал в Черногузы для осуществления "мероприятий оповещения". Группа местных жителей окружила его автомобиль. Люди начали угрожать ему и применять силу. Чтобы защититься военнослужащий произвел выстрелы в землю, в результате которых никто не пострадал. На место происшествия военкомат вызвал представителей полиции.

19 апреля в Ужгороде группа гражданских напала на сотрудников ТЦК, чтобы "отбить" военнообязанного. В пресс-службе Закарпатского областного ТЦК и СП заявили, что "при осуществлении мероприятий оповещения" обнаружили мужчину, который не состоит на учете ни в одном ТЦК и СП. Ему предложили проехать в военкомат и обновить свои данные. Он взамен якобы начал вести себя неадекватно.