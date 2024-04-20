Защищался и стрелял: в Черновицкой области напали на работников ТЦК, что известно

Военный приехал в село в Черниговской области, чтобы вручать повестки в Терцентр комплектования. Его атаковали местные жители и пришлось вытащить оружие.

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Группа украинских граждан атаковала автомобиль, в котором находился военный территориального центра комплектования (ТЦК и СП). Военный как раз пытался выполнить должностные обязанности, когда его заблокировали в авто. Чтобы спастись, ему пришлось стрелять. О деталях инцидента рассказали на странице Facebook областного военкомата.

Пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП сообщили об инциденте, который произошел 20 апреля возле села Черногузы в Вижницком районе. Военный сотрудник Вижницкого районного ТЦК приехал в населенный пункт, чтобы осуществлять "меры оповещения". Группа местных жителей окружила его автомобиль и начала выкрикивать угрозы и даже "применяли силу". Чтобы спастись, мужчине пришлось применить оружие и выстрелить в землю.

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Граждане, которые напали на военного, не пострадали, — заверили в Черновицком областном ТЦК и СП. Военкомы ожидают, что на событие отреагируют правоохранители. В свою очередь, военкомы выясняют все обстоятельства ситуации.

Также в Терцентре предупреждают, что подобное нападение может быть наказано по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса — препятствование действиям ВСУ и военных учреждений. Возможное наказание — от 5 до 8 лет колонии.

Скандалы с ТЦК — объяснение Черновицкого областного ТЦК Фото: Скриншот

Другие детали об инциденте в селе Черногузы пока не известны.

Скандалы с ТЦК — детали

Отметим, ранее Фокус писал о ряде инцидентов с сотрудниками ТЦК, которые происходили в Черновицкой области. Например, в декабре 2023 года стало известно о мужчине, который убегал из военкомата и для этого выпрыгнул со второго этажа городского ТЦК. Приземлился он неудачно, получил травмы, поэтому его доставили в больницу, — рассказала пресс-служба учреждения.

В январе 2024 СМИ рассказали об истории музыканта группы Иntermezzo, который избегал встречи с военкомами и его из-за этого якобы "похитили". После этого военкомы объяснили, что действовали законно и задержали фигуранта, поскольку он не выполнил правил мобилизации.

В апреле работники Черновицкого ТЦК сообщили количество уклонистов в регионе. Выяснилось, что игнорируют визиты в Терцентры 30 тыс. человек, а 5 тыс. поданы в розыск.

Напоминаем, 19 апреля в Ужгороде группа украинцев напала на сотрудников ТЦК, чтобы "отбить" военнообязанного. В марте журналисты проекта Bihus.info рассказали о деятельности Остапа Стахива, который организует протесты против мобилизации в западных областях Украины.