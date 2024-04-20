Захищався і стріляв: у Чернівецькій області напали на працівників ТЦК, що відомо

Військовий приїхав у село у Чернігівській області, щоб вручати повістки у Терцентр комплектування. Його атакували місцеві жителі і довелось витягнути зброю.

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Група українських громадян атакувала автомобіль, у якому перебував військовий територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Військовий саме намагався виконати посадові обов'язки, коли його заблокували у авто. Щоб врятуватись, йому довелось стріляти. Про деталі інциденту розповіли на сторінці Facebook обласного військкомату.

Пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП повідомила про інцидент, який стався 20 квітня біля села Чорногузи у Вижницькому районі. Військовий співробітник Вижницького районного ТЦК приїхав у населений пункт, щоб здійснювати "заходи оповіщення". Група місцевих жителів оточила його автомобіль і почала вигукувати погрози і навіть "застосовували силу". Щоб врятуватись, чоловіку довелось застосувати зброю і вистрелити у землю.

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Громадяни, які напали на військового, не постраждали, — запевнили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Військкоми очікують, що на подію відреагують правоохоронці. Своєю чергою військкоми також з'ясовують усі обставини.

Також в Терцентрі попереджають, що подібний напад може бути покараний за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання діям ЗСУ та військових установ. Можливе покарання — від 5 до 8 років колонії.

Скандали з ТЦК— пояснення Чернівецького обласного ТЦК Фото: Скриншот

Інші деталі про інцидент у селі Чорногузи поки що невідомі.

Скандали з ТЦК — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про низку інцидентів зі співробітниками ТЦК, які ставались у Чернівецькій області. Наприклад, у грудні 2023 року стало відомо про чоловіка, який тікав з військкомату і для цього вистрибнув з другого поверху міського ТЦК. Приземлився він невдало, отримав травми, тому його доправили до лікарні, — розповіла пресслужба установи.

У січні 2024 ЗМІ розповіли про історію музиканта гурту Іntermezzo, який уникав зустрічі з військкомами і його через це начебто "викрали". Після цього військкоми пояснили, що діяли законно і затримали фігуранта, оскільки він не виконав правил мобілізації.

У квітні працівники Чернівецького ТЦК повідомили кількість ухилянтів в регіоні. З'ясувалось, що ігнорують візити у Терцентри 30 тис. осіб, а 5 тис. подані в розшук.

Нагадуємо, 19 квітня в Ужгороді група українців напала на співробітників ТЦК, щоб "відбити" військовозобов'язаного. У березні журналісти проєкту Bihus.info розповіли про діяльність Остапа Стахів, який організовує протести проти мобілізації у західних областях України.