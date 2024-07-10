Превзошли показатели 2023 года: ТЦК за полгода выписали почти 12 тысяч штрафов (инфографика)

Известно, что за весь прошлый год работники ТЦК выписали чуть больше 10 тысяч штрафов. А за половину 2024-го уже было составлено почти 12 тысяч.

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Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета исполнительная служба получила от ТЦК с начала года. Об этом сообщает сервис "Опендатабот".

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год.

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"11798 штрафов за нарушение правил военного учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов", — сказано в сообщении.

Отметим, что теперь проверить штрафы, которые составляет ТЦК за нарушение воинского учета, в отношении которых открыто исполнительное производство, теперь можно в "Опендатаботе".

В предоставленной Фокусу информации сказано, в настоящее время треть этих штрафов уже закрыта — 4236 взысканий. В то же время 7526 штрафов все еще взыскивается с должников. Отмечается, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу.

Сообщается, что нарушители были внесены в Единый реестр должников. Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

Количество штрафов от ТЦК, переданных на принудительное взыскание Фото: Опендатабот

Штрафы от ТЦК Фото: Опендатабот

Ранее сообщалось, что уточнившие данные до 18 мая могут получить штраф, если не обновят их повторно. По словам Романа Истомина, военнослужащие ТЦК вынуждены проводить уведомления на улицах в том числе и потому, что адрес регистрации не совпадает с действительным местом жительства.

Также напомним, что в Офисе генпрокурора рассказали, сколько дел о нападении на работников ТЦК дошли до суда. По данным правоохранителей, за первое полугодие 2024 года удалось зарегистрировать 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины. В них идет речь о сопротивлении работникам полиции и военным, однако до суда дошли не все случаи.