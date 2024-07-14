Что будет если не обновить данные до 16 июля: адвокаты дали разъяснения

Все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. И поскольку день Х, совсем близко, Фокус выяснил, что ждет тех, кто не успеет или попросту не станет этого сделать.

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Уже с 17 июля сотрудники ТЦК могут направлять повестки по адресам, которые военнообязанные указали в обновленных данных. Для этого, по мнению юриста Дарьи Тарасенко, и была запущена процедура актуализации военно-учетной информации.

"Мы знали, что с 17 июля у ТЦК будет возможность и право повестки направлять по почте. Вопрос был только в том, куда именно направлять повестки. Поэтому и была введена эта процедура по уточнению данных, чтобы была информация о фактическом месте жительства призывника или военнообязанного", — пояснила эксперт.

Читатели Фокуса сообщают, что к некоторым военнообязанным уже приходили сотрудники ТЦК, с целью проверить адреса, которые те указали в обновленных данных. Однако пока неясно, какие на практики последствия ждут тех, кто сообщил неверную информацию о себе.

Сообщил неверный адрес: что ждет нарушителей

По словам юристов, если человек, обновивший данные, указал неверный адрес, на который ему направят повестку, его могут привлечь к ответственности. Причем по одной из причин — как за неявку в ТЦК по вызову, так и за ложную информацию, предоставленную военкомату.

"ТЦК могут обращаться к правоохранителям и уведомлять их о том, что человек в обновленных данных сообщил неверный адрес проживания. То есть штрафовать могут, но не будем нагнетать. Если у ТЦК есть такое право, это еще не значит, что они им воспользуются. В любом случае, человек в течение 10 дней с момента, когда стало известно о том, что его привлекли к административной ответственности, может обратиться в суд", — отмечает адвокат Олег Леонтьев в беседе с Фокусом.

Кого могут штрафовать и как узнать, если не получил уведомление

После 16 июля ТЦК могут выписывать штрафы тем гражданам, которые не обновили военно-учетные данные. Адвокаты отмечают, что военкоматы будут печатать специальные постановления о привлечении к ответственности и отправлять их в почтовые ящики по месту регистрации гражданина. Информацию об этом ТЦК могут получить из госреестров.

Если человек не проживает по адресу регистрации и вовремя не обновил данные, он может не узнать ни о штрафе, ни о повестке. В этом случае, по словам адвоката Ростислава Кравца, можно воспользоваться порталом электронных услуг "Дія", или сервисом "Опендатабот" — но придется заплатить 99 грн за услугу, или "автоматизированной системой исполнительных производств" Минюста. Последний вариант бесплатный. На этих ресурсах можно узнать, было ли это открыто исполнительное происзводство в отношении человека.

Стоит отметить, что в ТЦК озвучивали противоречивую информацию, относительно тех, кто обвил данные до вступления в силу закона о мобилизации, и не стал этого делать после 18 мая, так как информация не изменилась. Так в мае начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что если гражданин обновил все имеющиеся данные, и ничего не изменилось, обновлять их снова после 18 мая не нужно.

"Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть список персональных данных. Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то обновления они не нуждаются", — говорил Истомин.

Однако в июле он сообщил, что всем, кто обновил данные до вступления в силу нового закона о мобилизации, но не сделал этого после 18 мая, грозит штраф.

"Уточнить данные в течение 60 дней должны призывники, военнообязанные и резервисты. Независимо от того, забронированы они или имеют отсрочку. Обновить данные должны также женщины, которые уже состоят на воинском учете. Причем подчеркну: это должны сделать и возобновлявшие свои военно-учетные данные еще до вступления в действие нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая", — сказал Истомин.

Адвокат Олег Леонтьев отмечает, что закон есть закон. И если в документе прописано, что все мужчины 18-60 лет должны обновить данные, то те, кто этого не сделают, могут быть привлечены к административной ответственности.

Размер штрафа, если нарушил впервые

Согласно закону, размер штрафов за нарушение в особый период правил воинского учета для граждан — от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн для граждан, для должностных и юридических лиц — от 34 тыс. до 51 тыс. грн. Представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин отмечал, что решение о том, какой именно штраф выписать гражданину будет принимать должностное лицо по своему усмотрению.

"Уже на усмотрение должностного лица, которое накладывает штраф. Если гражданин ошибся впервые, к нему отнесутся с пониманием и наложат минимальный допустимый штраф", — сказал Истомин.

Если человеку пришло уведомление о штрафе за нарушение воинского учета, по словам Кравца, он может его оспорить. Если военноообязанный проигнорирует штраф, исполнительная служба заблокирует его счета, а также наложит арест на имущество, и в принудительном порядке попытаются взыскать штраф.

"Согласно статье 210 Кодекса Украины про административное правонарушение, норма, по которой выписывают штраф, применяется только в том случае, если у Минобороны нет доступа к информации из госреестров. Поэтому у ТЦК нет основания для использования штрафов, поскольку адрес человека можно узнать из баз данных", — рассуждает адвокат Кравец в беседе с Фокусом.

При этом член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов объяснял Фокусу, что профильный комитет действительно сделал примечание в законе, чтобы военкоматы не злоупотребляли полномочиями. Однако, по утверждению нардепа, речь идет обо всех данных, кроме контактной информации и фактического места проживания.

"Статье 210, а также 210-1 КУоАП не используются в том случае, если держатели электронного реестра могут получить персональные данные человека из других государственных реестров. Государство знает, что человек поменял паспорт или получил права. Что государство не знает, так это контактные данные и фактическое место проживания человека. Вот эти данные нужно обновить", — говорил Фокусу Бакумов.

Может ли грозить уголовная ответственность, если не обновил данные

Адвокат Евгений Зурнаджи в беседе с Фокусом отмечал, что административная ответственность может стать основанием для уголовного производства, если человек неоднократно нарушает закон. То есть если военнообязанный несколько раз не оплатит штраф, предусмотренный за нарушение воинского учета, правоохранители могут открыть уголовное дело по причине систематического уклонения от призыва.

"Если государство зафиксировало, что человек несколько раз уклонялся от призыва: вовремя не обновил данные в ТЦК, не явился по повестке в военкомат — и административные протоколы подтверждают этот факт, это может быть основанием для дальнейшего уголовного процесса", — говорил эксперт Фокусу.

При этом адвокат Ростислав Кравец говорил, что военкоматы вряд ли на постоянной основе и в массовом порядке будут выписывать постановления, так как этот процесс ресурсозатратный. Чтобы привлечь человека к административной ответственности, нужно составить соответствующие документы, направить их в исполнительную службу. А задача ТЦК — не штрафы собирать и пребывать в судебных процессах, а проводить мобилизацию.

Фокус ранее писал, как получить отсрочку тем, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью.

Также Фокус отмечал, что с начала 2024 года ТЦК и СП выписали почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета.