Юристы рассказали о правах военнообязанных, которые ухаживают за родителями, а также ответили на актуальные вопросы об отсрочке призывника от мобилизации в случае ухода за больными или недееспособными родственниками.

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Право и процедура получения отсрочки от мобилизации 2024 года регулируется двумя нормативными документами: законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров № 560 от 16.05.2024 года. Как отметил в комментарии Фокусу адвокат, управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс", соучредитель БФ "ProUkraine" Станислав Лифлянчик, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за больными родителями или родными с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат также отметил, что такое право могут иметь военнообязанные только, если нет других лиц, не являющихся военнообязанными, которые по закону, должны осуществлять уход за родителями призывника.

"Например, если у вашей матери с инвалидностью, кроме вас, еще есть дочь, ну или муж, который старше 60 лет, то вы не имеете права на отсрочку от мобилизации, потому что они за ней должны присматривать. Поэтому случаи, когда по таким основаниям возможно получить отсрочку, являются более исключением из правил, чем распространенной практикой", — пояснил Станислав Лифлянчик.

Призыву не подлежат военнообязанные, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы Фото: Pexels

Если отец — инвалид II группы: могут ли мобилизовать сына

По просьбе Фокуса адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус растолковала закон, на который следует опираться в случае наличия родственников с инвалидностью. Действительно, по нему призыву не подлежат военнообязанные, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, однако адвокат отметила, что отсрочку будут иметь только те мужчины или женщины, которые обязаны лично ухаживать за родителями, кроме случаев, если такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Юристы рассказали о правах военнообязанных, которые ухаживают за родителями Фото: АрміяInform

Как оформить отсрочку и какой пакет документов нужен

Как пояснил адвокат Станислав Лифлянчик, для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо подать на имя комиссии того территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в котором зарегистрирован на учете военнообязанный, заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации, в форме, утвержденной в приложении № 4 к постановлению Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 г.

Если у одного из родителей с инвалидностью, кроме призывника, еще есть дочь, или муж, которому более 60 лет, то права на отсрочку от мобилизации у военнообязанного нет

"К этому заявлению обязательно приобщают документы, подтверждающие, что ваш отец или мать являются лицами с инвалидностью, вы являетесь их сыном и осуществляете за ними уход. И здесь у вас возникнет справедливый вопрос: "Что это за документы? И где их брать?". А для ответа на эти вопросы нам понадобится уже упомянутое выше постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 года", — пояснил адвокат.

По его словам, прежде всего, это постановление Кабмина закрепляет, что для установления факта осуществления ухода военнообязанный обращается с заявлением на имя руководителя исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае образования) советов (бывшие районные "исполкомы") по адресу места жительства или зарегистрированного места жительства.

Военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за больными родителями или родными с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации

Что касается пакета документов, который военнообязанный должен предоставить, он хоть и небольшой, но содержит справки от обеих сторон.

Родители, нуждающиеся в уходе, тоже должны предоставить ряд документов

Перечень документов для лица, ухаживающего за родителями с инвалидностью:

документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов, подтверждающий невозможность других лиц, которые не являются военнообязанными и которые обязаны по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними: инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода ( пост

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Перечень документов для лица, нуждающегося в уходе:

один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом , или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус , или пенсионное удо стоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики, и

, или , или стоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики, и заключениеврачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).

Адвокат рассказала о сложностях с документами для отсрочки Фото: today

Могут ли быть сложности с документами для отсрочки

Впрочем, как отмечают сами юристы, не все документы удастся собрать.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющая адвокатского бюро "Анна Даниэль" Анна Даниэль рассказала Фокусу, что после появления порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением № 560 от 16 мая 2024 г. и четкого перечня документов у граждан начались проблемы с получением одного из них.

"Акт установления факта осуществления ухода составляется на основании обращения лица, за которым осуществляется уход или которое осуществляет уход, в районную государственную администрацию или исполнительный орган совета с заявлением об осуществлении такого ухода. Однако, именно этот акт невозможно получить. К гражданам прислушались парламентарии и уже направили депутатские обращения в Кабинет Министров Украины, ведь требование о предоставлении акта об установлении факта осуществления лицом ухода для получения права на отсрочку, приводит к невозможности воспользоваться им согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — сообщила адвокат.

Сейчас решения КМУ нет, а этот акт пока является обязательным документом для подачи документов для получения отсрочки, что, по словам юристов, пока является самой большой сложностью.

Судебная практика свидетельствует о немало положительных решений по отстаиванию прав военнообязанных с родителями с инвалидностью Фото: unsplash.com

Можно ли в суде обжаловать действия ТЦК: примеры дел

Судебная практика за июнь 2024 года свидетельствует, что есть немало положительных решений по отстаиванию прав военнообязанных с родителями с инвалидностью.

Анна Даниэль привела пример одного такого решения Черкасского окружного административного суда о признании противоправной бездеятельности и обязательства совершить действия ТЦК и СП.

Согласно делу, в обоснование иска указано, что родители истца являются лицами с инвалидностью 2 группы. Других лиц, которые должны в соответствии с законом содержать родителей истца нет, поэтому он имеет право на получение отсрочки от призыва по мобилизации.

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"Мужчина обратился к ответчику с заявлением и соответствующими документами. Однако на указанное заявление получил ответ, которым истцу разъяснено о необходимости лично прибыть в ТЦК для оформления отсрочки. Бездействие по предоставлению отсрочки истец считает противоправной, а потому просит удовлетворить иск. Иск гражданина удовлетворен полностью", — рассказала адвокат.

А другой, Сумской окружной административный суд, по делу об отказе отсрочки признал действия ТЦК противоправными и отменил письменный отказ о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и обязал ТЦК и СП повторно рассмотреть заявление военнообязанного, поскольку его отцу установлена II группа инвалидности бессрочно, что исключает призыв на военную службу по мобилизации, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.