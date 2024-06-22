Украинцы смогут оформить отсрочку онлайн: когда это станет возможно

В некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически без похода в военкомат и сбора различных документов. Речь идет о лицах с инвалидностью или родителях троих детей, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Военнообязанные граждане смогут оформить отсрочку от призыва в ряды ВСУ онлайн. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, опробовать эту функцию могут в течение лета. Об этом она рассказала в интервью NV.

Она рассказала, что Минобороны наладило взаимодействие с восемью государственными реестрами для автоматического сохранения информации о военнообязанных гражданах. Тогда как в планах — больше взаимодействия с другими базами данных.

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей", — сказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, эти данные уже есть у государства в том или ином виде, речь идет о родственных связях между отцом, матерью, детьми в Госреестре актов гражданского состояния. Черногоренко отметила, что в Минобороны уже есть взаимодействие с ним реестром.

"Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы "Резерв+" стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан", — подчеркнула она.

Заместитель министра обороны добавила, что сейчас наблюдается плотная нагрузка на команду, был запущен военно-учетный документ. Сейчас же команда занимается тем, чтобы технически поддерживать все кейсы, однако она считает, что уже в течение лета смогут испытать функцию оформления отсрочки онлайн.

Напомним, ФЛП не могут получить бронирование от службы в ВСУ, однако они в некоторых случаях имеют право на отсрочку. В частности, это возможно тогда, когда ФЛП выполняют оборонные заказы.

Ранее сообщалось, что граждане, которые имеют отсрочку, могут добровольно вступить в ряды ВСУ. Однако они не могут служить только по месту жительства.