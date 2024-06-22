Українці зможуть оформити відстрочку онлайн: коли це стане можливо

У деяких випадках відстрочка повинна надаватися автоматично без походу до військкомату та збору різних документів. Йдеться про осіб з інвалідністю чи батьків трьох дітей, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Related video

Військовозобовʼязані громадяни зможуть оформити відстрочку від призову до лав ЗСУ онлайн. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, випробувати цю функцію можуть протягом літа. Про це вона розповіла в інтервʼю NV.

Вона розповіла, що Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами для автоматичного збереження інформації про військовозобовʼязаних громадян. Тоді як у планах — більше взаємодії з іншими базами даних.

"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей", — сказала Катерина Черногоренко.

За її словами, ці дані вже є в держави в тому чи іншому вигляді, йдеться про родинні звʼязки, між батьком, матірʼю, дітьми в Держреєстрі актів цивільного стану. Черногоренко зауважила, що в Міноборони вже є взаємодія з ним реєстром.

"Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб "Резерв+" став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", — наголосила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що наразі спостерігається щільне навантаження на команду, було запущено військово-обліковий документ. Наразі ж команда займається тим, аби технічно підтримувати всі кейси, проте вона вважає, що вже протягом літа зможуть випробувати функцію оформлення відстрочки онлайн.

Нагадаємо, ФОПи не можуть отримати бронювання від служби в ЗСУ, проте вони в деяких випадках мають право на відстрочку. Зокрема, це можливо тоді, коли ФОПи виконують оборонні замовлення.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які мають відстрочку, можуть добровільно вступити до лав ЗСУ. Проте вони не можуть служити лише за місцем проживання.