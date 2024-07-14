Покарання за непоновлення даних до 16 липня: коли чоловіка оштрафують або заберуть житло

Накладений штраф ТЦК на військовозобовʼязаного чоловіка повинен бути сплачений протягом 15 днів від вручення постановки. За словами юриста Андрія Бойка, протягом цього ж терміну можна оскаржити його.

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Військовозобовʼязані громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У разі ігнорування цієї вимоги можливе накладання штрафу. Ба більше, навіть житло деяких чоловіків можуть арештувати. Детальніше про це розповів юрист Андрій Бойко у YouTube-каналі.

За його словами, штраф від ТЦК повинен бути сплачений протягом 15 днів.

"Якщо вже є постанова керівника ТЦК про накладення штрафу, то він має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови, або в разі оскарження не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", — сказав Андрій Бойко.

Юрист зазначив, що якщо особа не оплатила штраф, то постанову направлять до органів державної виконавчої служби для примусового виконання. В результаті розмір штрафу подвоюється та додається 10% виконавчого збору.

"Сума штрафу у 25 тисяч 500 гривень може перерости у 56 тисяч 100 гривень", — пояснив Бойко та наголосив, що в першу чергу стягнення штрафу здійснюватиметься з коштів боржника, які є на рахунках у банках.

Крім цього, за ігнорування оплати штрафу ТЦК можливий арешт житла. Проте, якщо штраф не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, то не здійснюватиметься стягнення на єдине житло та земельну ділянку боржника.

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Нагадаємо, старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот повідомив, що не всіх чоловіків, які не оновлять дані до 16 липня, оштрафують. Зокрема, він розповів про випадки, коли можна буде уникнути покарання.

Раніше адвокат Олег Мицик повідомив, що після 16 липня в Україні повістки надсилатимуть поштою. Чоловіки, які не оновлять дані, отримуватимуть документи щодо виклику до ТЦК за місцем, яке є задекларованим.