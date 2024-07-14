Наказание за невозобновление данных до 16 июля: когда мужчину оштрафуют или заберут жилье

Наложенный штраф ТЦК на военнообязанного мужчину должен быть оплачен в течение 15 дней от вручения постановки. По словам юриста Андрея Бойко, в течение этого же срока можно обжаловать его.

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Военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В случае игнорирования этого требования возможно наложение штрафа. Более того, даже жилье некоторых мужчин могут арестовать. Подробнее об этом рассказал юрист Андрей Бойко в YouTube-канале.

По его словам, штраф от ТЦК должен быть оплачен в течение 15 дней.

"Если уже есть постановление руководителя ТЦК о наложении штрафа, то он должен быть оплачен в течение 15 дней с момента вручения постановления, или в случае обжалования не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", — сказал Андрей Бойко.

Юрист отметил, что если лицо не оплатило штраф, то постановление направят в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения. В результате размер штрафа удваивается и добавляется 10% исполнительного сбора.

"Сумма штрафа в 25 тысяч 500 гривен может перерасти в 56 тысяч 100 гривен", — пояснил Бойко и отметил, что в первую очередь взыскание штрафа будет осуществляться из средств должника, которые есть на счетах в банках.

Кроме этого, за игнорирование оплаты штрафа ТЦК возможен арест жилья. Однако, если штраф не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то не будет осуществляться взыскание на единственное жилье и земельный участок должника.

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Напомним, старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот сообщил, что не всех мужчин, которые не обновят данные до 16 июля, оштрафуют. В частности, он рассказал о случаях, когда можно будет избежать наказания.

Ранее адвокат Олег Мицик сообщил, что после 16 июля в Украине повестки будут присылать по почте. Мужчины, которые не обновят данные, будут получать документы о вызове в ТЦК по месту, которое является задекларированным.