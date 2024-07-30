В Украине появится онлайн-портал для военнослужащих: что о нем известно

Минобороны должно разработать портал "Армия +" для защитников. Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, какие электронные услуги через него можно будет получить.

Related video

Кабинет министров утвердил положение о создании государственного веб-портала "Армия +". Об этом 30 июля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Разработать и запустить портал "Армия +" поручили Министерству обороны.

Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил, что в портале будут такие функции:

электронные услуги, связанные с информацией из госресурсов;

возможность подать заявления, электронные рапорты и другие обращения;

доступ к данным из госресурсов через электронный кабинет;

формирование и отображение сведений из документов военнослужащего;

публикация мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;

трансляции теле- и радиопрограмм и тому подобное.

"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться различными услугами", — подчеркнул нардеп.

Напомним, украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом онлайн. В Минцифры опубликовали пошаговую инструкцию для военнообязанных, как его сформировать.

Представительница Минцифры Валерия Ткач рассказала, когда в "Дії" появятся уведомления о штрафах за нарушение закона об усилении мобилизации в Украине. Она отметила, что это будет работать не похоже на штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД.