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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине появится онлайн-портал для военнослужащих: что о нем известно

ВСУ, военный, военнослужащий
Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

Минобороны должно разработать портал "Армия +" для защитников. Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, какие электронные услуги через него можно будет получить.

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Кабинет министров утвердил положение о создании государственного веб-портала "Армия +". Об этом 30 июля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Разработать и запустить портал "Армия +" поручили Министерству обороны.

Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил, что в портале будут такие функции:

  • электронные услуги, связанные с информацией из госресурсов;
  • возможность подать заявления, электронные рапорты и другие обращения;
  • доступ к данным из госресурсов через электронный кабинет;
  • формирование и отображение сведений из документов военнослужащего;
  • публикация мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
  • трансляции теле- и радиопрограмм и тому подобное.

"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться различными услугами", — подчеркнул нардеп.

Напомним, украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом онлайн. В Минцифры опубликовали пошаговую инструкцию для военнообязанных, как его сформировать.

Представительница Минцифры Валерия Ткач рассказала, когда в "Дії" появятся уведомления о штрафах за нарушение закона об усилении мобилизации в Украине. Она отметила, что это будет работать не похоже на штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД.