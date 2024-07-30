В Україні з'явиться онлайн-портал для військовослужбовців: що про нього відомо

Міноборони має розробити портал "Армія +" для захисників. Нардеп Олексій Гончаренко розповів, які електронні послуги через нього можна буде отримати.

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Кабінет міністрів затвердив положення про створення державного вебпорталу "Армія +". Про це 30 липня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Розробити та запустити портал "Армія +" доручили Міністерству оборони.

Народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, що у порталі будуть такі функції:

електронні послуги, пов’язані з інформацією з держресурсів;

можливість подати заяви, електронні рапорти та інші звернення;

доступ до даних з держресурсів через електронний кабінет;

формування та відображення відомостей з документів військовослужбовця;

публікація мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле- та радіопрограм тощо.

"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", — підкреслив нардеп.

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