В Україні з'явиться онлайн-портал для військовослужбовців: що про нього відомо
Міноборони має розробити портал "Армія +" для захисників. Нардеп Олексій Гончаренко розповів, які електронні послуги через нього можна буде отримати.
Кабінет міністрів затвердив положення про створення державного вебпорталу "Армія +". Про це 30 липня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Розробити та запустити портал "Армія +" доручили Міністерству оборони.
Народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, що у порталі будуть такі функції:
- електронні послуги, пов’язані з інформацією з держресурсів;
- можливість подати заяви, електронні рапорти та інші звернення;
- доступ до даних з держресурсів через електронний кабінет;
- формування та відображення відомостей з документів військовослужбовця;
- публікація мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
- трансляції теле- та радіопрограм тощо.
"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", — підкреслив нардеп.
Нагадаємо, українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом онлайн. У Мінцифри опублікували покрокову інструкцію для військовозобов’язаних, як його сформувати.
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