Выплаты ВСУ: сколько получают мобилизованные во время военной подготовки

После того, как мобилизованный завершает обучение и отправляется к месту выполнения задач, зарплата возрастает.

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Мобилизованным мужчинам, проходящим общую базовую военную подготовку, полагаются выплаты, однако их размер ниже, чем у военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Он отметил, что мобилизованные граждане, проходящие обучение, получают несколько меньшие выплаты по сравнению с военнослужащими, уже выполняющими боевые задачи.

Фитьо отмечает, что в период обучения выплаты для мужчин составляют 20 тысяч гривен, а продолжительность курса варьируется от 1 до 3 месяцев в зависимости от уровня первоначальной подготовки будущих военнослужащих.

После завершения обучения мобилизованный, направляясь к месту выполнения задач, получает зарплату, которая увеличивается с 20 до 120 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты зависят от места службы и объема выполняемых задач.

В 2024 году ежемесячные дополнительные выплаты для военных составляют 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от задач и условий службы.

Напомним, 8 августа в Украине заработал веб-портал для военных "Армия+". В оборонном ведомстве рассказали, что этот портал создан для того, чтобы украинские военные занимались службой, а не бумагами.

Ранее Фокус ообщал, что внутренне перемещенные лица и те, кто вернулся на постоянное место жительства после эвакуации, могут рассчитывать на получение специальной финансовой помощи.