Виплати ЗСУ: скільки отримують мобілізовані під час військової підготовки

Після того, як мобілізований завершує навчання і вирушає до місця виконання завдань, зарплата зростає.

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Мобілізованим чоловікам, які проходять загальну базову військову підготовку, передбачені виплати, проте їхній розмір нижчий, ніж у військовослужбовців, які перебувають на передовій. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що мобілізовані громадяни, які проходять навчання, отримують дещо менші виплати порівняно з військовослужбовцями, які вже виконують бойові завдання.

Фітьо зазначає, що в період навчання виплати для чоловіків становлять 20 тисяч гривень, а тривалість курсу варіюється від 1 до 3 місяців, залежно від рівня початкової підготовки майбутніх військовослужбовців.

Після завершення навчання мобілізований, прямуючи до місця виконання завдань, отримує зарплату, яка збільшується з 20 до 120 тисяч гривень на місяць. Ці виплати залежать від місця служби та обсягу виконуваних завдань.

У 2024 році щомісячні додаткові виплати для військових становлять 30, 50, 70 і 100 тисяч гривень залежно від завдань і умов служби.

Нагадаємо, 8 серпня в Україні запрацював вебпортал для військових "Армія+". В оборонному відомстві розповіли, що цей портал створено для того, щоб українські військові займалися службою, а не паперами.

Раніше Фокус повідомляв, що внутрішньо переміщені особи і ті, хто повернувся на постійне місце проживання після евакуації, можуть розраховувати на отримання спеціальної фінансової допомоги.