Пенсія для військових в Україні: коли виходить та який розмір виплат

Військовослужбовці при виході на відпочинок можуть отримувати пенсію за вислугу років або пенсію за інвалідністю. Розмір виплат залежить від сумарного грошового забезпечення — від окладу, надбавок, премій, пояснили в Мінсоцполітики.

Українці, які відслужили 25 років в армії або силових структурах, мають право на отримання військової пенсії. Такі ж можливості мають громадяни, які робили 25 років страхові відрахування і віддали ЗСУ та Нацполіції 12 років 6 місяців життя. Про деталі нарахування пенсій для військових розповіли на порталі Міністерства соціальної політики.

На порталі Мінсоцполітики пояснили, що деталі пенсії для військових викладені у двох нормативно-правових актах — в законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" та в постанові Кабміну №45 від 13 лютого 2008 року "Порядок проведення перерахунку пенсій" для військових.

Пенсії для військових — деталі нарахування

Військовослужбовці мають право на отримання двох видів пенсії, ідеться у дописі міністерства:

пенсія за вислугу років;

пенсія за інвалідністю.

Які умови пенсії для військових за вислугу років:

громадянин звільнився за служби і при цьому відслужив не менш як 25 календарних років;

громадянин досягнув 45 років, при цьому не менш як 25 років робив соціальні відрахування з зарплати і, крім того, не менше як 12 р. 6 міс. пропрацював у силових структурах.

Які умови пенсії для військових за інвалідністю:

якщо інвалідність отримана під час військової служби;

або настала через три місяці після звільнення;

або настала більш як за три місяці, але доведено, що здоров'я втрачене внаслідок служби.

Розмір пенсій для військових

Пенсія для військових за вислугу років залежить від кількості років служби та від сумарних грошових виплат, які отримував громадянин (оклад, "плюс" доплати за звання, надбавки за вислугу, інші надбавки, премії, страхові внески до 2011 року):

при вислузі 20 років та більше пенсія складатиме 50% від розміру грошового забезпечення. При цьому для поліцейських, судової охорони — це 55%. За кожен додаткових рік праці — "плюс" 3%;

при страховому стажі 25 та більше років, якщо термін служби у війську, поліції, інших силових органах складає не менш як 12 р. 6 міс. — пенсія 55% грошового забезпечення. За кожен додатковий рік страхового стажу — "плюс" 1% до пенсії;

якщо громадянин звільняється з армії в 45 років через реформування ЗСУ і має вислугу не менш як 20 років — пенсія 50% грошового забезпечення. За кожен наступний додатковий рік — "плюс" 3%, але є обмеження — виплати не повинні перевищувати 65%.

Які граничні розміри пенсії для військових за вислугу років:

максимальний розмір військових пенсії — не більш як 70% грошового забезпечення;

мінімальний — не менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (у 2025 році — 2361 грн, згідно з прийнятим Дежбюджетом-2025).

Пенсія для військових з інвалідністю залежить від ступеня інвалідності та від природи її отримання:

якщо інвалідність внаслідок військової служби, то пенсія для І групи інвалідності — 100% грошового забезпечення, ІІ групи — 80%, ІІІ групи — 60%;

якщо інвалідність не через війну, то пенсія для І групи — 70%, ІІ групи — 60%, ІІІ групи — 40%.

Крім того, в Мінсоцполітики нагадали, що ексвійськовим-пенсіонерам проводять перерахунок виплат після кожного підвищення грошового забезпечення чинним військовим.

Пенсії для військових - деталі перерахунку виплат Фото: Скриншот

Зазначимо, 13 вересня Пенсійний фонд України пояснив, чи можна вважати службу в ЗСУ як пільговий пенсійний стаж. Відомство пояснило, що при цьому вр враховується, чи належала попередня робота людини до тих, які дають право на пенсії на пільгових умовах.

Нагадуємо, восени Фокус розповів про правила нарахування пенсій учасникам бойових дій (УБД).