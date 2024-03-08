Пенсії для військових: як вони можуть змінитися у 2024 році

За попередніми розрахунками, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%, однак, як наголосив експерт, йдеться про основний розмір пенсії — без надбавок.

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Українські військовослужбовці мають право на призначення окремих видів пенсій і 2024 року суми виплат можуть збільшитися. Можливі зміни можуть виникнути у зв'язку зі всеукраїнською індексацією, збільшенням прожиткового мінімуму та ймовірними змінами в розрахунку військової вислуги, про що розповів експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін виданню "На пенсії".

Індексація

Щорічна індексація пенсій традиційно проводиться з 1 березня. Починаючи з 2023 року, пенсії військових також підлягають такому перерахунку на загальних підставах. За попередніми розрахунками, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%. При цьому, як наголосив експерт, йдеться про основний розмір пенсії, без надбавок.

Крім того, на відповідний відсоток мають бути збільшені мінімальні пенсії по інвалідності, підкреслює Коробкін. Сьогодні мінімальна пенсія по інвалідності для військовослужбовців становить:

I група інвалідності — 5512,19 гривні;

ІІ група — 5262,01 гривні;

ІІІ група — 5010,64 гривні.

Отже, у березні ці розміри можуть зрости приблизно на 651-716 гривень.

Водночас, як зауважує експерт, залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причин ці розміри можуть бути ще на 10-30% вищими.

Прожитковий мінімум

Окремі доплати ветеранам війни залежать від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшився з 2093 до 2361 гривні. Однак перерахунок пенсій і надбавок, що залежать від цього показника, має бути проведений тільки з 1 березня разом з індексацією. Таку примітку зроблено в законі "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Коробкін нагадує, що учасникам бойових дій доплачують до пенсії 25% прожиткового мінімуму, а особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни:

I групи — 50%;

ІІ групи — 40%;

ІІІ групи — 30%.

Однак, як стверджує експерт, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим:

210% прожиткового мінімуму — для учасників бойових дій;

360% прожиткового мінімуму — для осіб з інвалідністю III групи, отриманої внаслідок війни;

525% прожиткового мінімуму — для осіб з інвалідністю II групи, отриманої внаслідок війни;

650% прожиткового мінімуму — для осіб з інвалідністю I групи, отриманої внаслідок війни.

Таким чином, за даними Коробкіна, з березня 2024 року мінімальна пенсія учасника бойових дій підвищиться більш ніж на 560 гривень, а деякі особи з інвалідністю внаслідок війни можуть розраховувати на доплату в розмірі до 1742 гривень.

Якщо військовому складно отримати довідку про зарплату

Іноді військова частина не може видати довідку про заробітну плату для призначення пенсії через різні причини. Адвокат Андрій Карпенко пояснив, як діяти військовому в таких випадках.

Якщо військова частина незаконно відмовила в наданні необхідної довідки, потрібно подати заяву до Штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, або на "гарячу" лінію Міноборони: 0-800-500-442; 15-12.

Для вирішення фінансових питань адвокат рекомендує звернутися на "гарячу" лінію департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат: (044) 271-35-59.

За захистом конституційних прав громадян на звернення до органів державної влади та реалізацію їхніх прав на оскарження прийнятих рішень органами державної влади громадяни мають право звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: на електронну скриньку [email protected]; через спеціальну скриньку за адресою: вул. Інститутська, 21/8, Київ; за адресою секретаріату омбудсмена з прав людини: вул. Інститутська, 21/8, Київ, 01008. Усно звернутися можна за "гарячою" лінією: 0-800-501-720.

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Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Фокусу, коли військові можуть вийти на пенсію. Військовослужбовці мають право вийти на пенсію після 25 календарних років служби.

Також Фокус розповідав, хто з військовослужбовців не платитиме військові збори зі свого грошового забезпечення.