Пільги з оподаткування для військовослужбовців: кого стосуються та які документи потрібні

Військовослужбовці, які стоять на захисті країни під час повномасштабного вторгнення РФ, не будуть сплачувати військові збори зі свого грошевого забезпечення. Такі зміни Кабмін вніс у січні цього року. Фокус разом з юристами розбирався, як це працюватиме.

Related video

У січні 2024 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови КМУ щодо сплати військового збору військовослужбовцями, які беруть участь у стримуванні збройної агресії РФ. Відтепер вони матимуть гарантію, що їх грошове забезпечення не буде оподатковуватися.

Кого стосується

У липні 2022 року Податковий кодекс України було доповнено нормою, яка на період дії воєнного стану гарантує військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у стримуванні збройної агресії РФ, що їх грошове забезпечення не буде оподатковуватися військовим збором. Щоб скористатися цією пільгою, визначені категорії військовослужбовців мають підтвердити свій статус.

Однак з моменту прийняття змін військовослужбовці не могли скористатися такою пільгою, оскільки Кабінетом Міністрів України не був затверджений порядок підтвердження статусу. Адже постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1161 згадувала лише АТО та ООС і не містила змін щодо участі в протидії російській агресії поза територією Донецької та Луганської областей.

"16 січня 2024 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови. Відтепер пільги з оподаткування військовим збором надаються особам, які беруть безпосередню участь у бойових діях та у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора", — роз'яснює Фокусу юристка ГО "Юридична сотня" Ольга Марко.

За дотримання вищезазначених умов пільга надається:

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;

особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ;

військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

Які документи потрібні

Документами для застосування пільги з оподаткування військовим збором є:

витяги з наказів (копій наказів) командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди;

у разі позбавлення виплати додаткової винагороди — витяги з наказів (копій наказів) командирів про позбавлення додаткової винагороди, де зазначено період безпосередньої участі в заходах, за які особа позбавляється додаткової винагороди.

Зазначені копії наказів подаються командирами військових частин до бухгалтерської служби для розрахунків.

За словами Марко, зміни, внесені Кабміном у січні 2024 року, застосовуються з 01 червня 2023 року. Це означає, що норми стосуються осіб, які підпадають під встановлені критерії з 1 червня минулого року, а не з моменту прийняття постанови.

Фокус писав 6 лютого, що депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів. Відповідне рішення підтримали 335 народних обранців. Правовий режим діятиме до 13 травня 2024 року.

Також Фокус розповідав, що деякі норми нового законопроєкту про мобілізацію викликали в депутатів запитання. Серед найдискусійніших норм — ці, що стосуються електронного кабінету й зняття відстрочки для опікунів осіб з III групою інвалідності.