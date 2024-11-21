Два обязательных, один — на выбор: какие правила бронирования предприятий действуют с 1 декабря

Чтобы критически-важное предприятие могло забронировать от мобилизации сотрудника, оно должно платить ему среднюю зарплату 20 тыс. грн, пояснил заместитель главы Минэкономики Виталий Киндратив. Кроме того, есть еще два критерия.

Украинцы, которые работают на критически важных предприятиях, с 1 декабря смогут воспользоваться новыми правилами бронирования от мобилизации. Правительство планирует внести изменения в критерии, которым должно соответствовать такое предприятие. Появятся два обязательных критерия, связанных с налогами и зарплатами. О деталях будущих изменений процесса бронирования заместитель министра экономики Виталий Киндратив рассказал Forbes Ukraine.

Киндратив пояснил, что основное изменение, которое затронет украинцев — это установление статуса "критического" для предприятия. Кабмин усовершенствует постановление №76 от 27 января 2023 года. В постановлении определяют, критерии "критической важности" для экономики, жизни населения и потребностей ВСУ. Заместитель главы Минэкономики заявил, что введут три критерия: два — обязательные, один — не обязательный, т.е. на выбор.

Какие обязательные критерии для получения статуса "критического":

отсутствие налоговых задолженностей;

требование к средней зарплате на предприятии и к средней зарплате работника, которого планируют забронировать. Оба этих показателя должны быть не менее двух минимальных зарплат, то есть — не менее 20 тыс. грн.

Какой необязательный критерий для статуса "критического"? Чиновник ответил, что этот критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, который есть в постановлении №76 или в отраслевых критериях.

"Текст финализируется правительством и должен быть подписан в ближайшее время", — привело издание информацию, полученную от заместителя министра.

На портале правительства пока нет сообщений об изменениях в постановлении.

Бронирование от мобилизации — детали

В постановлении Кабмина, о котором вспомнил Киндратив, можно отыскать действующий набор критериев. Их можно насчитать восемь и они касаются различных аспектов деятельности предприятия: общая сумма уплаченных налогов, валютные поступления, принадлежность к стратегическим, важность для экономики регионов, резидентство в Дія Сити и др. Кроме того, там же указано, что отраслевые критерии определяются на уровне военных администрации и соответствующих государственных органов власти.

Бронирование от мобилизации — критерии критичности предприятий с 1 по 4 Фото: Скриншот Бронирование от мобилизации — критерии критичности предприятий с 5 по 8 Фото: Скриншот

Отметим, последние изменения в правила бронирования предприятий правительство внесло 22 октября 2024 года. Фокус писал, что суть изменений заключается в том, что следует провести проверку компаний, работники которых получили защиту от призыва. Если проверка покажет какие-то нарушения, то бронирование пересматривается, говорится в постановлении.

Напоминаем, в октябре предприятие, которое поставляет военное снаряжение для ВСУ, публично пожаловалось на то, что не получило бронирование от мобилизации.