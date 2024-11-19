Бронирование работников будет только через "Дію": каким компаниям доступна услуга, — Федоров

Еще месяц назад оформить бронь от мобилизации можно было и в бумажном формате. Теперь бронирование сотрудников будет осуществляться онлайн, и не все компании, получившие статус критических, смогут это делать.

С 1 декабря 2024 года получить бронь от мобилизации можно будет только в электронном формате. Об этом в эфире телемарафона 18 ноября рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров о бронировании от мобилизации — с 0:58

Он объяснил, что еще месяц назад можно было забронировать работника онлайн — через портал "Дія" — или в бумажном формате. Компания могла подать документы, получить статус критической и после этого бронировать сотрудников.

"Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал "Дія". Здесь внимание: не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать — с интерфейсом портала. И теперь бронирование будет работать только в электронном формате", — подчеркнул Федоров.

По словам министра, такой формат позволяет получать качественную информацию и оперативно предоставлять забронированному работнику соответствующий статус в системе "Оберіг".

"Но очень важно, что воспользоваться услугой на портале "Дія" смогут исключительно те компании, которые смогут подтвердить свою критичность по новым правилам", — отметил он.

Также Федоров сообщил, что услугу бронирования стараются сделать максимально автоматической, чтобы не нужны были согласования каких-то чиновников или госслужащих.

Напомним, в Украине провели аудит бронирования военнообязанных работников на критических предприятиях. Проверка выявила злоупотребления со стороны не более 10% компаний.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новое решение по бронированию от мобилизации, которое заработает с 1 декабря. В Украине введут новые правила из-за выявленного ряда проблем.