Бронирование от мобилизации возобновили: какие новые условия и критерии с 1 декабря

Компании, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать двум обязательным критериям, подчеркнули в правительстве. Один из них — средняя зарплата забронированного работника должна быть не менее 2,5 средних зарплат.

Кабинет Министров около месяца проверял процедуру бронирования от мобилизации предприятий и организаций. По итогам проверки решили обновить критерии для получения защиты от призыва и критерии критичности для государства в целом, для регионов и сфер экономики в частности. О деталях нового решения по бронированию, которое заработает с 1 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства.

Шмыгаль пояснил, что до 15 ноября чиновники проверили последствия предыдущих правил бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий, обнаружили ряд проблем и поэтому вводят новые правила. Новые правила бронирования заработают с 1 декабря 2024 года. Предприятия, которые защитились от призыва по старым правилам, должны возобновить бронирование во время переходного периода. Переходный период продлится до 28 февраля, заявил премьер-министр.

Новые правила бронирования от мобилизации:

Минэкономики и Минобороны будут согласовывать критерии, по которым региональные и отраслевые предприятия будут признаваться критическими. Согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, такого рода предприятия подаются на бронирование областными администрациями и различными государственными ведомствами;

для частных компаний будет два обязательных критерия — отсутствие долгов перед бюджетом и определенный уровень зарплат. В частности, средняя зарплата по предприятию и средняя зарплата работника, которого хотят забронировать, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Причина такого решения — чтобы не было фиктивных трудоустройств, уточнил премьер;

бронирование будет происходить через "Дію" и соответствие компаний критериям ежемесячно будет проверяться.

"Каждая гривна налогоплательщиков из бюджета идет исключительно на финансирование нашей обороны. Поэтому нам важно находить баланс между работающей экономикой и потребностями армии", — подчеркнул Шмыгаль в выступлении на заседании правительства 15 ноября.

На портале Кабмина пока не отыскалось нового постановления, которое вносило бы изменения в процедуру бронирования от мобилизации.

Бронирование от мобилизации — почему приостановили

Отметим, в середине октября медиа NV сообщило со ссылкой на собственные источники, что в Украине приостановили процесс бронирования от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий. Назывались возможные причины такого решения: слишком большое количество защищенных от призыва и проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Планировалось, что правительство проведет аудит и, вероятно, внесет изменения в порядок бронирования.

Между тем 30 октября компания из сферы оборонно-промышленного комплекса обратилась через Facebook к чиновникам с вопросом, почему она не может получить бронирование для ключевых работников, тогда как условные "сушисты и тарологи" это могут сделать.

Напоминаем, 14 ноября народный депутат Анна Скороход рассказала о работе военно-врачебных комиссий и о том, как они связаны с проблемами процесса мобилизации.