"Пригодны все": какие распоряжения получили врачи ВВК по "белобилетникам", — нардеп (видео)

Медкомиссии признавали годными людей, которые получили "белый билет" восемь лет назад, а также глухих и бойцов с пулей в голове. Командиры, когда получали таких и похожих бойцов, пытались их беречь и боялись отправлять на линию фронта.

Главы отделений, руководители больниц и рядовые медики, вероятно, получили указание признавать годными всех военнообязанных и военнослужащих, которые обращаются в военно-врачебные комиссии (ВВК). Какое учреждение могло дать такое указание и как реагируют командиры ВСУ на таких бойцов народный депутат Анна Скороход рассказала в эфире телеканала "Киев 24".

ВВК и мобилизация — детали

Скороход объяснила, что к врачам ВВК приходят военнообязанные, а также бойцы после боевых ранений, которые потеряли здоровье и имеют ряд болезней, но их признают годными для службы в армии. По ее словам, медики всех уровней, от главных врачей и глав отделений, до рядовых, все, кто работает в медкомиссиях, получили указание признавать годными всех. При этом решение принимают, несмотря на результаты медицинских исследований, не проводят необходимые осмотры и анализы, не слышат жалоб на состояние здоровья. Она пояснила, что ВВК подчиняются Медицинским силам ВСУ. Следовательно, указание поступило от ВСУ, заявила народный депутат в эфире телеканала.

"[Источник] — ВСУ. У нас за ВВК отвечает, в том числе, и командующий медицинскими войсками, когда это касается ВВК военнослужащих. У меня есть знакомый в одной из областных больниц, где проходят ВВК, и ему сказали, что если ты хочешь находиться на своей должности, у тебя все годны", — сказала Скороход.

Нардеп описала несколько случаев, с которыми к ней обращались люди. В одном случае мужчину признали непригодными и выдали так называемый "белый билет" еще в 2017 году: его "схватили на улице", провели за 40 мин. ВВК и отправили в боевую часть. Другого мужчину, который полностью глухой, также признали годным. Одного бойца, который получил пулевое ранение в голову, также вернули в армию. Кроме того, Скороход пообщалась на эту тему с командирами: они недовольны состоянием здоровья людей, которых мобилизуют таким образом. По словам военных, их держат возле штаба, потому что не уверены, что они дойдут до окопов, а потом смогут вернуться.

Журналистка поинтересовалась у Скороход, есть ли статистика увольнений с военной службы по состоянию здоровья — то есть известно ли количество людей, которых признали сначала годными, а потом все же не взяли в армию. Народный депутат объяснила, что таких данных нет. Также она отметила, что понимает причину такой ситуации: сказала, что "надо заполнять кем-то эту дыру".

"У них есть ряд болезней и ряд заболеваний, которые являются последствиями полученных травм на поле боя, но никого это не интересует, потому что у нас, как вы знаете, проблема с призывом, у нас проблема с людьми на передовой. Вот и врачам есть указание всех признавать годными к военной службе, потому что надо заполнять кем-то эту дыру", — подытожила Скороход.

Отметим, 14 ноября спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что все военно-врачебные комиссии будут проверять на выполнение правил мобилизации и соблюдение медицинских стандартов. Также чиновник уточнил, кому подчиняются ВВК и кто отвечает за их ошибки. Как выяснилось, если есть нарушения на этапе осмотра, то за это отвечает Министерство здравоохранения. Если же медкомиссия сделала неверный вывод о пригодности, то этим должно заниматься Минобороны.

Напоминаем, 12 ноября на специальном портале "Забота о военнослужащих" Минобороны рассказало, как действующим военным обжаловать заключение ВВК.