"Чтобы не было нарушений мобилизации": в Украине проверят учреждения, которые проводят ВВК

По словам спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, проверка нужна для того, чтобы было обеспечено надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов.

Министерство обороны Украины инициирует проверку учреждений, которые проводят военно-врачебную комиссию, используя специальные инспекционные механизмы. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Понятное дело, некоторые вещи требуют проверки. Такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов как таковых, чтобы нарушений не было как явления", — сказал Лазуткин.

По его словам, Министерство обороны очень чувствительно относится к этому вопросу.

Кроме того, Лазуткин пояснил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется, учитывая этап, на котором это нарушение произошло.

"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК о годности к службе, например, это является ответственностью ВВК, и реагирование уже должно осуществлять Министерство обороны Украины", — подчеркнул Лазуткин.

Напомним, 12 ноября народный депутат Украины Анна Скороход рассказала о проблемах, которые возникли во время всеобщей мобилизации, и раскритиковала некачественную работу ВВК.

В этот же день в Минобороны рассказали, что надо делать военнослужащим, чтобы обжаловать решение ВВК.