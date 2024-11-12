Минобороны подписало контракт со спутниковой компанией ICEYE: как это поможет ВСУ

По словам Рустема Умерова, система спутников ICEYE поможет украинскому командованию определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные.

Министерство обороны Украины подписало стратегически важный контракт с финской аэрокосмической компанией ICEYE, которая является лидером в области SAR-спутников. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам министра, эта сделка расширит возможности украинской разведки. Военнослужащие ВСУ получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Украинское командование сможет определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE.

Глава Минобороны также выразил благодарность партнерам за содействие. По его словам, соглашение стало возможным благодаря поддержке правительства Германии и концерна Rheinmetall, который выступил стороной контракта.

"Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", — заявил Рустем Умеров.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что благодаря ICEYE украинская разведка вышла на новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных. С помощью ICEYE разведчики следят за пунктами постоянной дислокации ВС РФ, полигонами, военными городками и центрами мобилизационного развертывания, военными заводами и сетью логистики оккупантов, включая незаконно построенный Крымский мост.

По данным Минобороны Украины, спутник ICEYE помог украинским защитникам уничтожить большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая субмарина "Ростов-на-Дону" в Севастопольской бухте.