ICEYE и Минобороны Украины подписали Меморандум о сотрудничестве: что это значит

Согласно документу финская компания продолжит следить за тем, чтобы снимки территории Украины использовались исключительно в интересах обеспечения безопасности и обороны страны.

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Финская компания ICEYE, мировой лидер в области спутниковых операций с использованием радаров с синтезированной апертурой (SAR) для наблюдения за Землей, и Министерство обороны Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью данного соглашения является укрепление сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 8 июля сообщил портал Defence Industry Europe.

ICEYE оказывает поддержку правительству Украины с 2022 года. Согласно новому меморандуму, компания продолжит следить за тем, чтобы снимки территории Украины использовались исключительно в интересах обеспечения безопасности и обороны страны. В рамках меморандума также предусматривается укрепление потенциала космической обороны Украины и предоставление экспертных знаний в области SAR для поддержки оборонной деятельности.

"Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума позволит усилить нашу разведывательную работу. Я благодарен компании за ее приверженность ценностям и украинскому народу. Мы должны защищать страну на земле, в воздухе, на море и в космосе", — прокомментировала заместитель министра обороны Екатерина Чернохоренко.

Отмечается, что компания ICEYE управляет крупнейшей в мире спутниковой группировкой SAR, предоставляя проверенные и надежные данные для наблюдения Земли. Спутники ICEYE могут формировать изображения высокого разрешения при любых погодных условиях и в любое время суток, что делает их незаменимыми для принятия важных решений.

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