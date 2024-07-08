ICEYE і Міноборони України підписали Меморандум про співпрацю: що це означає

Згідно з документом фінська компанія продовжить стежити за тим, щоб знімки території України використовували виключно в інтересах забезпечення безпеки та оборони країни.

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Фінська компанія ICEYE, світовий лідер у галузі супутникових операцій з використанням радарів із синтезованою апертурою (SAR) для спостереження за Землею, і Міністерство оборони України підписали Меморандум про співпрацю. Метою цієї угоди є зміцнення співробітництва в галузі дистанційного зондування Землі для забезпечення національної безпеки й оборони України. Про це 8 липня повідомив портал Defence Industry Europe.

ICEYE надає підтримку уряду України з 2022 року. Згідно з новим меморандумом, компанія продовжить стежити за тим, щоб знімки території України використовували винятково в інтересах забезпечення безпеки та оборони країни. У межах меморандуму також передбачається зміцнення потенціалу космічної оборони України та надання експертних знань у галузі SAR для підтримки оборонної діяльності.

"Співпраця з ICEYE і підписання меморандуму дасть змогу посилити нашу розвідувальну роботу. Я вдячний компанії за її відданість цінностям і українському народу. Ми повинні захищати країну на землі, в повітрі, на морі та в космосі", — прокоментувала заступниця міністра оборони Катерина Чернохоренко.

Зазначається, що компанія ICEYE управляє найбільшим у світі супутниковим угрупованням SAR, надаючи перевірені та надійні дані для спостереження Землі. Супутники ICEYE можуть формувати зображення з високою роздільною здатністю за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби, що робить їх незамінними для ухвалення важливих рішень.

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Раніше повідомлялося, що гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск у майбутньому хоче вивести супутники Starlink на орбіти висотою 350 км, щоб зменшити затримку сигналу. Для цього бізнесмен планує запустити супутники наступного покоління ближче до Землі.