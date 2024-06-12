Супутниковий інтернет Starlink працюватиме ще швидше: що придумав Ілон Маск

Генеральний директор SpaceX планує знизити затримку сигналу з 28 мілісекунд до 20-ти протягом найближчого року.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск у майбутньому хоче вивести супутники Starlink на орбіти висотою 350 км, щоб зменшити затримку сигналу. Але американські чиновники вважають, що це занадто близько до Землі, пише PCMag.

Щоб ще більше знизити затримку сигналу супутникового інтернету Starlink, гендиректор SpaceX Ілон Маск планує запустити супутники наступного покоління ближче до Землі. За його словами, угруповання Starlink розташовані на висоті 550 км, а нові угруповання він хотів би розташувати на 200 км нижче.

Компанія SpaceX нещодавно рекламувала зниження середньої затримки для користувачів Starlink до 28 мілісекунд, але щоб скоротити її ще більше, Ілон Маск хоче фізично скоротити відстань між супутниками і Землею. Він припускає, що за найближчі рік або два можна домогтися загальної затримки сигналу, яка буде менше 20 мілісекунд. Завдяки цьому людям буде простіше проводити відео-конференції або дивитися трансляції в реальному часі.

"Швидкість світла — це єдине, що ми не можемо подолати, — сказав мільярдер під час прямої трансляції гри в Diablo IV. — Таким чином, час доставки пакета даних із супутника на землю і назад становить наразі близько 8 мілісекунд. Майбутні супутники Starlink будуть на меншій висоті, тому затримка, імовірно, буде ближчою до 5 або 6 мілісекунд".

У жовтні 2023 року компанія SpaceX подала до Міжнародного союзу електрозв'язку США заяву про експлуатацію 29 888 супутників, 19 440 з яких обертатимуться навколо Землі на відстані від 340 до 360 км. Але перш ніж SpaceX зможе запустити ці угруповання, їй необхідно отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC). У лютому і березні SpaceX звернулася до FCC за таким дозволом, але в комісії побоюються, що супутники вплинуть на роботу населених космічних станцій.

Також супутники Starlink, якщо їх розташувати на меншій висоті, випромінюватимуть більше світла в нічне небо, що потенційно може порушити оптичну астрономію. Крім того, FCC просить SpaceX провести аналіз того, чи можуть низькоорбітальні супутники викликати радіоперешкоди і заважати роботі інших супутників. Комісія дала SpaceX термін до 8 липня для відповіді.

Раніше ми писали про те, що в Пентагоні вважають: використання Росією Starlink буде постійною проблемою. Поки Пентагон і SpaceX відключають російські термінали, Росія продовжує закуповувати нові. Ситуацію також не виправить і обмеження за геозоною, оскільки в цьому регіоні можуть бути українці.