Використання Росією Starlink буде "постійною проблемою" в Україні, — Пентагон

Поки Пентагон і SpaceX відключають російські термінали, Росія продовжує закуповувати нові. Ситуацію також не виправить й обмеження за геозоною, оскільки в цьому регіоні можуть бути українці.

Related video

Міноборони США спільно з компанією SpaceX намагаються виявляти та відключати супутникові термінали Starlink, отримані Росією для використання в Україні. Однак у відомстві заявили, що це практично "нескінченна гра", тому використання росіянами Starlink може стати постійною проблемою. Про це 21 травня повідомили в Defence One.

Російські війська купують Starlink на чорному ринку, що ставить під загрозу перевагу України в галузі безперебійного зв'язку. Зазначається, що оскільки це комерційний продукт, Росія може продовжувати купувати термінали, поки Пентагон і SpaceX відключають їх, при цьому США навряд чи обмежать геозону, щоб заблокувати їх, оскільки в цьому регіоні можуть бути українці.

"Я думаю, що це буде постійною проблемою. Ми можемо продовжувати виявляти їх і відключати, але я думаю, що Росія не зупиниться, намагаючись отримати ще більше терміналів", — заявив у вівторок заступник помічника міністра оборони Джон Гілл.

За словами чиновника, Пентагон працює зі SpaceX над розв'язанням проблеми використання Росією Starlink через осередок комерційної інтеграції в Космічному командуванні США, що дає змогу приватним компаніям і уряду працювати разом та обмінюватися інформацією, яка є власністю компанії, і секретною інформацією.

Важливо

В РФ назвали супутники SpaceX військовими цілями і пригрозили заходами у відповідь

Також Гіл додав, що Міноборони спільно зі SpaceX розробило стратегію, щоб визначити всі термінали, які слід залишити увімкненими і які слід відключити.

Раніше в Міноборони США заявили, що оборонне відомство не може змусити компанію SpaceX припинити обслуговування російських військових, які користуються супутниковими терміналами Starlink. Військові зазначили, що це комерційний продукт, а в Росії немає проблем із купівлею товарів через чорний ринок.