Использование Россией Starlink будет "постоянной проблемой" в Украине, — Пентагон

Пока Пентагон и SpaceX отключают российские терминалы, Россия продолжает закупать новые. Ситуацию также не исправит и ограничение по геозоне, так как в этом регионе могут быть украинцы.

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Минобороны США совместно с компанией SpaceX пытаются выявлять и отключать спутниковые терминалы Starlink, полученные Россией для использования в Украине. Однако в ведомстве заявили, что это практически "бесконечная игра", поэтому использование россиянами Starlink может стать постоянной проблемой. Об этом 21 мая сообщили в Defence One.

Российские войска покупают Starlink на черном рынке, что ставит под угрозу преимущество Украины в области бесперебойной связи. Отмечается, что так как это коммерческий продукт, Россия может продолжать покупать терминалы, пока Пентагон и SpaceX отключают их, при этом США вряд ли ограничат геозону, чтобы заблокировать их, поскольку в этом регионе могут быть украинцы.

"Я думаю, что это будет постоянной проблемой. Мы можем продолжать выявлять их и отключать, но я думаю, что Россия не остановится, пытаясь получить еще больше терминалов", — заявил во вторник заместитель помощника министра обороны Джон Хилл.

По словам чиновника Пентагон работает со SpaceX над решением проблемы использования Россией Starlink через ячейку коммерческой интеграции в Космическом командовании США, которая позволяет частным компаниям и правительству работать вместе и обмениваться информацией, являющейся собственностью компании, и секретной информацией.

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Также Хил добавил, что Минобороны совместно со SpaceX разработал стратегию, чтобы определить все терминалы, которые следует оставить включенными и которые следует отключить.

Ранее в Минобороны США заявили, что оборонное ведомство не может заставить компанию SpaceX прекратить обслуживание российских военных, которые пользуются спутниковыми терминалами Starlink. Военные отметили, что это коммерческий продукт, а у России нет проблем с покупкой товаров через черный рынок.