В РФ назвали спутники SpaceX военными целями и пригрозили ответными мерами

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что коммерческие системы Starlink используются для разведки и проведения боевых операций.

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Россия считает законной военной целью сеть спутников, которые были выпущены компанией SpaceX. Об этом 20 марта сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет "Интерфакс".

По ее словам, США привлекают частный сектор для обслуживания "военно-космических амбиций".

"И мы неоднократно публично и работая с партнерами на международных площадках отмечали набирающую обороты крайне опасную тенденцию использования США и их союзниками спутников и соответствующей наземной инфраструктуры", — сказала Захарова.

Она отметила, что коммерческие системы Starlink используются для разведки и проведения боевых операций. РФ хочет сформировать на межгосударственном уровне общее понимание недопустимости использования космических систем для "силового воздействия на геополитических оппонентов". Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

"Они становятся законной целью для ответных мер, включая ответные меры военного характера", — сказала Захарова.

Напомним, 6 марта в МИД России пригрозили ударами по северу Европы. Тогда Захарова заявила, что в случае появления на севере Европы американского ядерного оружия "безопасность стран, принимающих это оружие, не только не укрепится, она явно пострадает".

Также сообщалось, что дроны SuperCam охотятся на Starlink и технику ВСУ в тылу. ВС РФ используют менее заметные дроны, которые позволяют лучше вести разведку в украинском тылу. К тому же они имеют новые средства поиска в радиодиапазоне.