Российские оккупанты пытаются найти украинские терминалы связи с помощью средства радиоэлектронной разведки. Он оказывается малоэффективным в условиях разумной эксплуатации Starlink.

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Российские оккупанты используют на фронте передвижное средство радиоэлектронной разведки "Борщевик" для обнаружения украинских терминалов спутниковой связи Starlink. О том, почему не следует их бояться, рассказал украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По словам эксперта, "Борщевик" практически не способен принести россиянам пользу на фронте, а украинским бойцам не следует беспокоиться из-за этих систем.

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"Поисковик украинских старлинков "Борщевик" реинкарнировал. Не обращайте внимания, полностью бесполезная вещь на фронте", — говорит Сергей.

Но при этом все же не следует пренебрегать простыми средствами безопасности во время радиоэлектронной борьбы. Роутеры от спутниковых систем не следует держать открытыми над поверхностью земли.

"Работает "на 10 км в чистом поле" в ожидании дурака из ВСУ, который роутер от старлинка поставит на окоп сверху. Детский сад", — раскрывает Бескретнов принцип работы "Борщевика".

Российское средство поиска Starlink "Борщевик" Фото: Telegram

Эксперт считает крайне непрактичным и далеким от реалий настоящего боя возможность использования такого средства на передовой. По его словам, авторы проекта вряд ли представляют себе фронтовые условия.

"Да и в принципе такая машина, которая ездит вдоль нуля и ищет украинские старлинки больной бред того, кто не был на фронте никогда", — заключает "Флеш".

Характеристики мобильного комплекса пеленгации "Борщевик"

Дальность обнаружения методом биангуляции — 10 км;

Точность обнаружения Starlink — 5-60 м;

Оперативное развертывание — 5 минут;

Количество одновременных обнаружений — до 64;

Сектор сканирования — 180 градусов;

Диапазон частот — 2,4 ГГц, 5,8 ГГц;

Время пеленгации — 15 минут;

Мощность — 70 Вт;

Питание — 220 В или 12 В;

Диапазон температур — от -20℃ до +50℃;

Вес — 30 кг.

Напомним, пока Россия безрезультатно пытается применить "Борщевик" в Украине, реальное вредное и опасное растение борщевик захватывает Россию. В 2022 году было спрогнозировано, что через 20-40 лет почти всю европейскую часть России, кроме северных регионов, может "оккупировать" этот сорняк.