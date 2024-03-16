"Марна річ": експерт розповів про російську систему "Борщевик" для пошуку Starlink (фото)

Російські окупанти намагаються знайти українські термінали зв'язку за допомогою засобу радіоелектронної розвідки. Він виявляється малодієвим за умов розумної експлуатації Starlink.

Related video

Російські окупанти використовують на фронті пересувний засіб радіоелектронної розвідки "Борщевик" для виявлення українських терміналів супутникового зв’язку Starlink. Про те, чому не слід їх боятися, розповів український військовий та експерт із радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

За словами експерта, "Борщевик" практично не здатний принести росіянам користь на фронті, а українським бійцям не слід турбуватися через ці системи.

Важливо

"Стурбовані": у США почали розслідування після появи Starlink у ЗС РФ, — WP

"Пошуковик українських старлінків "Борщевик" реінкарнувався. Не звертайте уваги, цілком марна річ на фронті", — каже Сергій.

Але при цьому все ж не слід нехтувати простими засобами безпеки під час радіоелектронної боротьби. Роутери від супутникових систем не слід тримати відкритими над поверхнею землі.

"Працює "на 10 км у чистому полі" в очікуванні дурня із ЗСУ, який роутер від старлінка поставить на окоп зверху. Дитячий садок", — розкриває Бескретнов принцип роботи "Борщевика".

Російський засіб пошуку Starlink "Борщевік" Фото: Telegram

Експерт вважає вкрай непрактичним та далекім від реалій справжнього боя можливість використання такого засобу на передовій. За його словами, автори проєкту навряд чи уявляють собі фронтові умови.

"Та й у принципі така машина, яка їздить уздовж нуля та шукає українські старлінки хвору марення того, хто не був на фронті ніколи", — підсумовує "Флеш".

Характеристики мобільного комплексу пеленгації "Борщевик"

Дальність виявлення методом біангуляції — 10 км;

Точність виявлення Starlink — 5-60 м;

Оперативне розгортання — 5 хвилин;

Кількість одночасних виявлень — до 64;

Сектор сканування — 180 градусів;

Діапазон частот — 2,4 ГГц, 5,8 ГГц;

Час пеленгації — 15 хвилин;

Потужність — 70 Вт;

Живлення — 220 В або 12 В;

Діапазон температур — від -20℃ до +50℃;

Вага — 30 кг.

Нагадаємо, поки Росія безрезультатно намагається застосувати "Борщевик" в Україні, реальна шкідлива та небезпечна рослина борщівник захоплює Росію. У 2022 році було спрогнозовано, що через 20-40 років майже всю європейську частину Росії, крім північних регіонів, може "окупувати" цей бур'ян.