Росія в небезпеці: ШІ спрогнозував, що рослина борщівник захопить частину країни

Згідно з розрахунками ШІ-системи, Центральна Росія буде "атакована" агресивним бур'яном, яке залишає опіки.

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Через 20-40 років майже всю європейську частину Росії, крім північних регіонів, може "окупувати" рослина борщівник. Такий прогноз дав ШІ ученим зі Сколківського інституту науки та технологій (РФ), пише РБК.

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ЗМІ повідомляє, що навіть кліматичні зміни не зможуть зупинити борщівник, який після Другої світової війни хотіли висаджувати як кормову культуру, але переконавшись у тому, що воно не придатне для цього, припинили його культивувати. Зрештою, це просто бур'ян, з яким не так просто боротися — йому не страшні перепади температур, посуха або рясні опади.

Дослідники зі Сколківського інституту попереджають, що якщо не боротися з борщівником, то він розростеться по всій країні протягом кількох десятиліть. Свої прогнози вчені будують на розрахунках, проведених методом машинного навчання (МО). ШІ-система враховувала такі параметри, як різні кліматичні та ґрунтові характеристики, річну середню температуру, кількість опадів у різні пори року.

"Прогноз на 2040-2060 роки передбачає значний ризик ураження нових територій, можливо аж до північних куточків континенту", — йдеться у звіті.

У Дослідницькому центрі у сфері штучного інтелекту при Сколтеху підтверджують ці дані. Там заявляють, що навіть глобальне потепління борщівнику не завада, а тому він може засіяти всю Центральну Росію аж до "найпівнічніших регіонів". Небезпека для людини полягає в тому, що на шкірі з'являються опіки після контакту з рослиною. У рогатої худоби також можуть виявлятися опіки, хоча, наприклад, корови харчуються борщівником.

"Найбільше страждають діти. Улітку в нас дитячі лікарні забиті дітьми з опіками", — пояснили вчені у розмові з РБК.

"Убити" рослину може його природний ворог, однак в РФ він ще не знайдений. Дослідники кажуть, що потрібно вирушити в експедицію на батьківщину борщовика, щоб "знайти шкідників, вивчити їх, аби бути впевненими, що вони не почнуть активно розмножуватися на інших видах". Іншого вирішення проблеми немає, оскільки бур'ян не беруть ні бензин, ні отрутохімікати.

У Раді Федерації хотіли запровадити штрафи за невжиття заходів щодо боротьби з борщівником на всіх росіян, повідомляє ЗМІ, але поки що такі штрафи діють тільки в Москві.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії працюватиме система перевірки громадян "Досмотр", яка зможе "швидко та комфортно" виявити потенційно небезпечних людей.