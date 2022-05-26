"Пошук ворогів народу": в РФ запустили систему перевірки людей за соцмережами та ходою

Розробники обіцяють "швидко та комфортно" визначати потенційно небезпечних громадян, але експерти побоюються полювання за протестувальниками.

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У Росії розробили комплекс для прихованого огляду та пошуку "небезпечних" людей. Про це гендиректор Радіотехнологічного інституту імені академіка О.Л. Мінця Юрій Аношко розповів російській агенції "ТАРС".

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Комплекс "Огляд" призначений для перевірки людей "на ходу", пошуку заборонених речовин та предметів. Як стверджує Аношко, пристрій легко переплутати зі звичайним металодетектором. Сканування відбувається завдяки електромагнітним хвилям міліметрового та терагерцового діапазонів, нешкідливих для організму.

Тепер обладнання навчили визначати особистість людини, а також аналізувати її поведінку в інтернеті, наприклад, у соціальних мережах TikTok, YouTube, "ВКонтакте", і навіть у Facebook, яка заборонена в Росії. Крім складання психологічного профілю (профайлінгу), "Огляд" аналізуватиме мікровирази лиця та ходу громадян РФ.

"Система дозволяє створити профіль людини та оцінити рівень загрози для людей за сукупністю характерних ознак під час проходу через комплекс огляду", — пояснив Юрій Аношко.

Розробники стверджують, що нововведення дозволять зробити процес огляду "швидким та комфортним", уникаючи утворення черг. Деякі комплекси вже замовили силові структури РФ, їх також пропонують встановлювати для оцінки людей у місцях масового скупчення, зокрема на стадіонах, вокзалах, аеропортах.

Експерт юридичної фірми DRС та юрист громадської ініціативи "Роскомсвобода" Євген Кравченко в коментарі RTVI розкритикував "Огляд". Він звернув увагу, що система збиратиме персональні дані росіян, і без серйозних вимог до зберігання цієї інформації неминучі зловживання чи витік. На його думку, силові органи зможуть використати технологію для пошуку протестувальників у Росії.

"Незрозуміло, що означає "завчасне виявлення потенційних загроз". Хто визначатиме, що людина становить потенційну загрозу? Підставою притягнення до відповідальності буде міміка та хода людини?" — прокоментував Євген Кравченко. — Вже відомі випадки, коли після мітингів у Москві до людей приходять додому і як доказ надають знімки з камер відеоспостереження. Припускаємо, що кількість таких справ збільшуватиметься, а людині буде складніше довести власну невинність".

Він додав, що з юридичного погляду все законно — в Росії вже можна без згоди громадян обробляти дані з метою безпеки, оборони, розслідувань та боротьби з тероризмом. Людина просто не зможе відмовитися або якось обмежити стеження за собою.

ІТ-експерт та засновник компанії з розслідування злочинів "Інтернет Розшук" Ігор Бедеров заявив, що за профілями в соцмережах не можна виявити небезпечних людей, крім відвертих публікацій у стилі: "я йду підривати". До того ж дійсно небезпечні для суспільства люди часто створюють закриті або фейкові облікові записи, а розумні злочинці намагаються залишати якнайменше слідів в інтернеті.

"Сама розробка — це повна маячня, але в нас можуть реалізувати будь-що, якщо за це готовий заплатити федеральний бюджет", — висловився фахівець. — Крім того, профайлінг — це лженаука, тому серйозно ставитися до цього не варто. Немає жодного наукового підтвердження тієї інформації, яку вони намагаються продати як своє особливе знання".

Ігор Бедеров розповів, що "Огляд" нагадує концепцію соціального рейтингу в Китаї, яку запустили як експеримент лише в одному місті. Інженери встановили спеціальний інформаційний стенд, який демонструють усі делегації поліцейських. У випадку з Китаєм система використовує дані з усіх державних органів, а не лише із соцмереж, і її робота можлива завдяки тотальному контролю за громадянами. У Росії ж немає такої розвинутої інфраструктури та замкнутої системи сервісів, як у КНР.

Раніше з'явилася інформація, що Nokia допомогла Росії побудувати глобальний комплекс для стеження за людьми. Фінська компанія надала розробникам ПЗ та обладнання для потужної системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ), яку ФСБ використовує для прослуховування телефонів, перехоплення електронних листів та іншої інформації.