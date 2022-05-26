"Поиск врагов народа": в РФ запустили систему проверки людей по соцсетям и походке

Разработчики обещают "быстро и комфортно" определять потенциально опасных граждан, но эксперты опасаются охоты за протестующими.

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В России разработали комплекс для скрытного досмотра и поиска "опасных" людей. Об этом гендиректор Радиотехнологического института имени академика А.Л. Минца Юрий Аношко рассказал российскому агентству "ТАСС".

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Комплекс "Досмотр" предназначен для проверки людей "на ходу", поиска запрещенных веществ и предметов. Как утверждает Аношко, устройство легко перепутать с обычным металлодетектором. Сканирование происходит за счет электромагнитных волн миллиметрового и терагерцового диапазонов, безвредных для организма.

Теперь же оборудование научили определять личность человека, а также анализировать его поведение в Интернете, например, в социальных сетях TikTok, YouTube, "ВКонтакте", и даже в Facebook, которая запрещена в России. Кроме составления психологического профиля (профайлинга), "Дозор" будет анализировать микровыражения лица и походку граждан РФ.

"Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра", — объяснил Юрий Аношко.

Разработчики утверждают, что нововведения позволят сделать процесс досмотра "быстрым и комфортным", избегая образования очередей. Некоторое количество комплексов уже заказали силовые структуры РФ, их также предлагают устанавливать для оценки людей в местах массового скопления, в том числе на стадионах, вокзалах, аэропортах.

Эксперт юридической фирмы DRС и юрист общественной инициативы "Роскомсвобода" Евгений Кравченко в комментарии RTVI раскритиковал "Досмотр". Он обратил внимание, что система будет собирать персональные данные россиян, и без серьезных требований к хранению этой информации неизбежны злоупотребления или утечки. По его мнению, силовые органы смогут использовать технологию для поиска протестующих в России.

"Неясно, что значит "заблаговременное выявление потенциальных угроз". Кто будет определять, что человек представляет потенциальную угрозу? Основанием привлечения к ответственности будет мимика и походка человека?", — прокомментировал Евгений Кравченко. — "Уже известны случаи, когда после митингов в Москве к людям приходят домой и в качестве доказательства предоставляют снимки с камер видеонаблюдения. Предполагаем, что количество таких дел будет увеличиваться, а человеку будет сложнее доказать собственную невиновность".

Он добавил, что с юридической точки зрения все законно — в России уже можно без согласия граждан обрабатывать данные в целях безопасности, обороны, расследований и борьбы с терроризмом. Человек попросту не сможет отказаться или каким-либо образом ограничить слежку за собой.

IT-эксперт и основатель компании по расследованию преступлений "Интернет Розыск" Игорь Бедеров заявил, что по профилям в соцсетях нельзя выявить опасных людей, кроме откровенных публикаций в стиле: "я иду взрывать". К тому же, действительно опасные для общества люди часто создают закрытые или фейковые аккаунты, а умные преступники стараются оставлять как можно меньше следов в Интернете.

"Сама разработка — это полный бред, но у нас может быть реализовано что угодно, если за это готов заплатить федеральный бюджет", — высказался специалист. — "Кроме того, профайлинг — это лженаука, поэтому серьезно относиться к этому не стоит. Нет никакого научного подтверждения той информации, которую они пытаются продать как свое особое знание".

Игорь Бедеров рассказал, что "Досмотр" напоминает концепцию социального рейтинга в Китае, которую запустили в качестве эксперимента только в одном городе. Инженеры установили специальный информационный стенд, который демонстрируют всем делегациям полицейских. В случае с Китаем система используют данные из всех государственных органов, а не только из соцсетей, и ее работа возможна благодаря тотальному контролю за гражданами. В России же нет такой развитой инфраструктуры и замкнутой системы сервисов, как в КНР.

Ранее появилась информация, что Nokia помогла России построить глобальный комплекс для слежки за людьми. Финская компания предоставила разработчикам ПО и оборудование для мощной системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую ФСБ использует для прослушки телефонов, перехвата электронных писем и другой информации.