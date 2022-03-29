Nokia помогла России построить глобальную систему шпионажа, - NYT

Речь идет о предоставлении оборудования и ПО для работы системы оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которой осуществлялась слежка за гражданами РФ.

Финская компания Nokia оказала помощь Российской Федерации по созданию обширной системе шпионажа. Она предоставляла оборудование и программное обеспечение, которое позволило российским спецслужбам осуществлять цифровую слежку. Об этом говорится в новом расследовании The New York Times.

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Издание пишет, что наряду с другими компаниями Nokia объявила о прекращении деятельности в России, однако не упомянула о том, что за время своей работы в РФ предоставила необходимое оборудование для осуществления мощной системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая является правительственным инструментом для слежке за российскими гражданами.

[ + – ] В документах указано участие Nokia в подключении сети МТС к СОРМ.

Согласно документам компании, полученным NYT, в течение более пяти лет Nokia поставляла оборудование и услуги для обеспечения связи между СОРМ и крупнейшим российским поставщиком телекоммуникационных услуг МТС. Хотя Nokia не производит оборудование для перехвата сообщений, в документах говорится о том, как Nokia сотрудничала с российскими компаниями, которые занимались устранением неполадок при подключении системы СОРМ к сети МТС.

Журналистам стало известно, что ФСБ использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронной почты и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-коммуникаций. Руководство компании знало, что обеспечивает работу российской системы слежения. Эта работа была необходима Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг для различных телекоммуникационных клиентов, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес ежегодно приносил сотни миллионов долларов.

[ + – ] Сетевая диаграмма, показывающая, как данные передаются от оборудования Nokia (справа) к СОРМ (слева)

Российский специалист по цифровой разведке и научным сотрудник Центра анализа европейской политики Андрей Солдатов, который изучил некоторые документы Nokia, сообщил журналистам NYТ, что без участия компании в СОРМ "было бы невозможно создать такую систему".

Комментарии Nokia

В свою очередь Nokia заявила, что по российскому законодательству она обязана была производить продукцию, которая позволила бы российскому оператору связи подключиться к системе СОРМ. Точно так, как и другие компании, работающие на рынках многих стран, соблюдают условия и требования властей — в противном случае им приходится выбирать между сотрудничеством и полным уходом из рынка.

Компания призвала правительства установить более четкие экспортные правила в отношении того, куда могут быть проданы технологии, и заявила, что "безоговорочно осуждает" вторжение России в Украину.

"Nokia не имеет возможности контролировать, получать доступ или вмешиваться в законные возможности перехвата в сетях, которыми владеют и управляют наши клиенты", — говорится в заявлении компании.

Также издание отметило, что российский оператор МТС никак не отреагировал и не дал никаких комментариев, несмотря на запрос NYT.

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