Инженеры из США создают систему для слежки за каждым жителем Земли (видео)

Помимо распознавания лиц, стартап хочет удаленно считывать отпечатки пальцев и определять людей по походке.

Компания из США Clearview AI cобирает базу данных, которая позволит распознавать лица практически всех людей на Земле. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на презентацию разработчиков.

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Представители Clearview AI заявили инвесторам, что до конца 2022 года создадут "индекс лиц" из 100 млрд фотографий — таким образом на каждого из 7 млрд жителей планеты придется по 14 фотографий. Их используют для системы наблюдения, которая помогает правоохранительным органам по всему миру находить людей для арестов или проведения уголовных расследований.

Отмечается, что с начала 2020 года база выросла с 3 млрд до 10 млрд изображений, система же обрабатывает около 1,5 млрд фото в месяц. Технологию Clearview назвали более масштабной и всеобъемлющий, чем системы, используемые в Китае, ведь "база данных лиц" связана с "метаданными из общедоступных источников". По данным WP, изображения собирают из социальных сетей и других интернет-ресурсов без разрешения пользователей.

Клиенты Clearview могут загрузить фотографию для поиска совпадений в базе данных лиц компании, в том числе среди аккаунтов в Интернете. Компания заявила, что ее "индекс лиц" уже сейчас в 11 раз больше, чем база данных лиц любого государственного или неправительственного учреждения.

WP подчеркивает, что Clearview AI финансируется в основном за счет американского бюджета и государственных контрактов, а ее продукты вызывают споры. Презентацию устроили, чтобы попросить у инвесторов дополнительные средства. Как отметила компания, инвестиции в размере $50 млн позволят дополнить базу данных, расширить команду сотрудников и больше платить политикам за лоббирование нужных решений на государственном уровне.

Презентация показывает, что Clearview AI рассматривает госконтракты как небольшую часть потенциального дохода. Компания планирует продавать свою систему не только правоохранительным органам, но также банкам, предприятиям розничной торговли и электронной коммерции.

"Если они продают свой продукт только для обычного коммерческого использования, это просто массовая слежка в огромных масштабах. Он не предназначен для самых крайних случаев, как они обещали ранее", — прокомментировал руководитель исследовательской группы Tech Inquiry Джек Поулсон.

Компания также заявила, что не хочет ограничиваться распознаванием лиц, — Clearview AI работает над несколькими новыми технологиями, которые позволят находить людей по фотографиям и походке, а также считывать отпечатки пальцев на расстоянии.

Как рассказал изданию Motherboard генеральный директор Clearview AI Хоан Тон-Тат, технологией уже заинтересовались Airbnb, Lyft и Uber. Однако компании опровергли эту информацию.

Как пишет WP, пока законодательство США никак не регулирует использование распознавания лиц, хотя в некоторых городах и штатах приняли местные запреты или ограничения. Крупнейшие технологические гиганты, в том числе Amazon, Google, IBM и Microsoft, ограничили или прекратили продажи таких систем, заявив, что они обеспокоены рисками и не хотят запускать их до того, как работа систем не будет окончательно урегулирована. Facebook, Google, Twitter и YouTube потребовали, чтобы Clearview AI прекратила собирать фотографии с их сайтов и удалила все, что успела накопить. Сама же Clearview отказывается идти на уступки, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США, которая предусматривает свободу слова и печати.

Некоторые представители власти также выступили против Clearview AI, в частности сенаторы Рон Уайден и Рэнд Пол предложили законопроект, запрещающий ее финансирование из госбюджета. Сейчас компания разбирается с волной судебных исков и ограничений, притом не только на родине. В Швеции власти оштрафовали местное полицейское управление за использование системы Clearview AI в 2021 году. Компания также столкнулась с коллективным иском в федеральном суде Канады, правительственными расследованиями в Канаде, Швеции и Великобритании и жалобами на нарушения защиты данных во Франции, Греции, Италии и Великобритании. Правительства Австралии и Великобритании обязали разработчиков удалить данные их граждан.

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