Інженери із США створюють систему для стеження за кожним мешканцем Землі (відео)

Крім розпізнавання облич, стартап хоче віддалено зчитувати відбитки пальців та визначати людей за ходою.

Компанія зі США Clearview AI збирає базу даних, яка дозволить розпізнавати обличчя практично всіх людей на Землі. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на презентацію розробників.

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Представники Clearview AI заявили інвесторам, що до кінця 2022 року створять "індекс облич" зі 100 млрд фотографій — так на кожного з 7 млрд жителів планети припаде по 14 фотографій. Їх використовують для системи спостереження, яка допомагає правоохоронним органам у всьому світі знаходити людей для арештів чи проведення кримінальних розслідувань.

Зазначають, що з початку 2020 року база зросла з 3 млрд до 10 млрд зображень, система ж обробляє близько 1,5 млрд фото на місяць. Технологію Clearview назвали масштабнішою і всеосяжнішою за системи, що використовують в Китаї, адже "база цих облич" пов'язана з "метаданими із загальнодоступних джерел". За даними WP, зображення збирають із соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів без дозволу користувачів.

Клієнти Clearview можуть завантажити фотографію для пошуку збігів у базі даних облич компанії, зокрема серед облікових записів в Інтернеті. Компанія заявила, що її "індекс облич" вже зараз в 11 разів більший за базу даних осіб будь-якої державної чи неурядової установи.

WP наголошує, що Clearview AI фінансують в основному коштом американського бюджету та державних контрактів, а її продукти викликають суперечки. Презентацію влаштували, щоби попросити в інвесторів додаткові кошти. Як зазначила компанія, інвестиції в розмірі $50 млн дозволять доповнити базу даних, розширити команду співробітників та більше платити політикам за лобіювання потрібних рішень на державному рівні.

Презентація показує, що Clearview AI розглядає держконтракти як невелику частину потенційного прибутку. Компанія планує продавати свою систему не лише правоохоронним органам, а й банкам, підприємствам роздрібної торгівлі та електронної комерції.

"Якщо вони продають свій продукт тільки для звичайного комерційного використання, це просто масове стеження у величезних масштабах. Він не призначений для крайніх випадків, як вони обіцяли раніше", — прокоментував керівник дослідницької групи Tech Inquiry Джек Поулсон.

Компанія також заявила, що не хоче обмежуватися розпізнаванням облич, — Clearview AI працює над декількома новими технологіями, які дозволять знаходити людей за фотографіями та ходою, а також зчитувати відбитки пальців на відстані.

Як розповів виданню Motherboard генеральний директор Clearview AI Хоан Тон-Тат, технологією вже зацікавилися Airbnb, Lyft та Uber. Проте компанії спростували цю інформацію.

Як пише WP, поки що законодавство США ніяк не регулює використання розпізнавання облич, хоча в деяких містах і штатах прийняли місцеві заборони або обмеження. Найбільші технологічні гіганти, зокрема Amazon, Google, IBM і Microsoft, обмежили або припинили продаж таких систем, заявивши, що вони стурбовані ризиками й не хочуть запускати їх до того, як роботу систем остаточно не врегулюють. Facebook, Google, Twitter та YouTube зажадали, щоб Clearview AI припинила збирати фотографії з їхніх сайтів та видалила все, що встигла накопичити. Сама Clearview відмовляється йти на поступки, посилаючись на Першу поправку до Конституції США, яка передбачає свободу слова та друку.

Деякі представники влади також виступили проти Clearview AI, зокрема, сенатори Рон Вайден і Ренд Пол запропонували законопроєкт, який забороняє її фінансування з держбюджету. Зараз компанія розбирається з хвилею судових позовів та обмежень, до того ж не лише на батьківщині. У Швеції влада оштрафувала місцеве поліцейське управління за використання системи Clearview AI у 2021 році. Компанія також зіткнулася з колективним позовом у федеральному суді Канади, урядовими розслідуваннями у Канаді, Швеції та Великобританії та скаргами на порушення захисту даних у Франції, Греції, Італії та Великобританії. Уряди Австралії та Великобританії зобов'язали розробників видалити дані їхніх громадян.

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