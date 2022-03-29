Nokia допомогла Росії побудувати глобальну систему шпигунства, — NYT

Йдеться про надання обладнання та ПЗ для роботи системи оперативно-розшукових заходів, за допомогою якої здійснювалося стеження за громадянами РФ.

Фінська компанія Nokia надала допомогу Російській Федерації зі створення великої системи шпигунства. Вона надавала обладнання та програмне забезпечення, яке дозволило російським спецслужбам здійснювати цифрове стеження. Про це йдеться у новому розслідуванні The New York Times.

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Видання пише, що разом з іншими компаніями Nokia оголосила про припинення діяльності в Росії, проте не згадала про те, що за час своєї роботи в РФ надала необхідне обладнання для здійснення потужної системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ), яка є урядовим інструментом для стеження за російськими громадянами.

[ + – ] У документах зазначено участь Nokia у підключенні МТС до СОРЗ.

Згідно з документами компанії, отриманими NYT, протягом понад п'яти років Nokia постачала обладнання і послуги для забезпечення зв'язку між СОРЗ і найбільшим російським постачальником телекомунікаційних послуг МТС. Хоча Nokia не виробляє обладнання для перехоплення повідомлень, у документах йдеться про те, як Nokia співпрацювала з російськими компаніями, які займалися усуненням проблем під час підключення системи СОРЗ до мережі МТС.

Журналістам стало відомо, що ФСБ використовує СОРЗ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронної пошти та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій. Керівництво компанії знало, що забезпечує роботу російської системи стеження. Ця робота була потрібна Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання і послуг для різних телекомунікаційних клієнтів, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес щороку приносив сотні мільйонів доларів.

[ + – ] Мережева діаграма, яка показує, як дані передаються від обладнання Nokia (праворуч) до СОРЗ (ліворуч)

Російський фахівець із цифрової розвідки та науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Андрій Солдатов, який вивчив деякі документи Nokia, повідомив журналістам NYТ, що без участі компанії у СОРЗ "було б неможливо створити таку систему".

Коментарі Nokia

Водночас Nokia заявила, що за російським законодавством вона повинна була виробляти продукцію, яка б дозволила російському оператору зв'язку підключитися до системи СОРЗ. Так само, як й інші компанії, що працюють на ринках багатьох країн, дотримуються умов і вимог влади — інакше їм доводиться вибирати між співпрацею і повним виходом із ринку.

Компанія закликала уряди встановити чіткіші експортні правила щодо того, куди можуть бути продані технології, і заявила, що "беззастережно засуджує" вторгнення Росії в Україну.

"Nokia не має можливості контролювати, отримувати доступ або втручатися у законні можливості перехоплення в мережах, якими володіють і керують наші клієнти", — йдеться у заяві компанії.

Також видання наголосило, що російський оператор МТС ніяк не відреагував і не дав жодних коментарів, незважаючи на запит NYT.

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