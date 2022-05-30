Россия в опасности: ИИ спрогнозировал, что растение борщевик захватит часть страны

Согласно расчетам ИИ-системы, Центральная Россия будет "атакована" агрессивным сорняком, который оставляет ожоги.

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Через 20-40 лет практически всю европейскую часть России, кроме северных регионов, может "оккупировать" растение борщевик. Такой прогноз дал ИИ ученым из Сколковского института науки и технологий (РФ), пишет РБК.

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СМИ сообщает, что даже климатические изменения не смогут остановить борщевик, который после Второй мировой войны хотели высаживать как кормовую культуру, но убедившись в том, что оно не пригодно для этих целей, прекратили его культивировать. В итоге, это просто сорняк, с которым не так-то просто бороться — ему не страшны перепады температур, засуха или обильные осадки.

Исследователи из Сколковского института предупреждают, что если не бороться с борщевиком, то он разрастется по всей стране в течение нескольких десятилетий. Свои прогнозы ученые строят на расчетах, проведенных с помощью алгоритма машинного обучения (МО). ИИ-система учитывала такие параметры, как различные климатические и почвенные характеристики, годовую среднюю температуру, количество осадков в разные времена года.

"Прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно вплоть до самых северных уголков континента", — говорится в отчете.

В Исследовательском центре в сфере искусственного интеллекта при Сколтехе, подтверждают эти данные. Там заявляют, что даже глобальное потепление борщевику не помеха, а потому он может засеять всю Центральную Россию вплоть до "самых северных регионов". Опасность для человека состоит в том, что на коже появляются ожоги после контакта с растением. У рогатого скота тоже могут проявляться ожоги, хотя, например, коровы питаются борщевиком.

"Больше всего страдают дети. Летом у нас детские больницы забиты детьми с ожогами", — пояснили ученые в разговоре с РБК.

"Убить" растение может его естественный враг, однако в РФ он еще не найден. Исследователи говорят, что нужно отправиться в экспедицию на родину борщевика, чтобы "найти вредителей, изучить их, чтобы быть уверенными, что они не начнут активно размножаться на других видах". Иного решения проблемы нет, так как сорняк не берут ни бензин, ни ядохимикаты.

В Совете Федерации хотели ввести штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком на всех россиян, сообщает СМИ, но пока такие штрафы действуют только в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что в России будет работать система проверки граждан "Досмотр", которая сможет "быстро и комфортно" выявить потенциально опасных людей.