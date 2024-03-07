"Стурбовані": у США почали розслідування після появи Starlink у ЗС РФ, — WP

За словами демократів американської Палати представників, якщо термінали супутникового інтернету дійсно потрапили до рук росіян, це може свідчити про обхід санкцій.

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У Сполучених Штатах Америки почали розслідування щодо компанії SpaceX. Пов'язано це з тим, що у російських окупантів з'явився доступ до супутникового інтернет-сервісу Starlink. Про це пише The Washington Post.

У матеріалі зазначають, що розслідування проти компанії американського бізнесмена Ілона Маска почали демократи Палати представників США. Їхнє завдання з'ясувати, чи вжила корпорація належних заходів для того, щоб росіяни перестали використовувати у своїх цілях на фронті термінали Starlink.

Лист із вимогою перевірки надіслали Джеймі Раскін і Роберт Гарсія. Вони хочуть, щоб представники компанії повідомили про скарги на незаконні придбання техніки їхнього виробництва, зокрема й на окупованих територіях України. Законодавців стривожили заяви української розвідки про те, що росіяни справді могли обійти американські санкції і застосувати термінали Starlink на війні.

Президент SpaceX Гвінн Шотвелл був також попереджений, що такі інциденти, якщо вони підтвердяться, "становлять серйозну загрозу для безпеки України, життя українців і національної безпеки США".

"Ми стурбовані тим, що у вас, можливо, немає належних запобіжних заходів і політики", — написали Джеймі Раскін і Роберт Гарсія.

У листі також нагадали, що термінали Starlink були відправлені в Україну в перші дні повномасштабного вторгнення. Пізніше Міністерство оборони закупило нові такі гаджети.

Відповідно, тепер аналогічна перевага могла з'явитися й у росіян. Законодавці висловили побоювання, що SpaceX та Ілон Маск, який є генеральним директором, можуть мати широкий вплив на конфлікт.

Нагадаємо, 8 лютого український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів, що російські військові придбали велику партію Starlink і застосовують термінали на тимчасово окупованих територіях. Окупанти могли придбати супутникову систему в Дубаї.

21 лютого з'явилася інформація, що ЗСУ дроном знищили російський Starlink, поки Ілон Маск заперечує співпрацю з окупантами. Крадений або ж придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади, які "не стерпіли неподобства" і ліквідували супутникову систему ворога.