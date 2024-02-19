Михайло Федоров знає, як вимкнути російські Starlink на фронті — він говорив з Ілоном Маском

Міністр не пояснює технічних деталей, але каже, що веде діалог зі SpaceX. Рішення підказав схожий досвід ізраїльтян під час операції в Газі.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спілкувався з власником SpaceX та Starlink Ілоном Маском про використання російськими окупантами супутникового зв'язку Starlink на лінії фронту задовго до публічного резонансу, який набула ця тема. Про це він повідомив в інтерв’ю "Суспільному".

За словами Федорова, українці звернулися до досвіду Ізраїлю, військові якого опинилися в аналогічній ситуації в Газі. Але поки конкретно не відомо, як та коли проблема буде знята.

"Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX, і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", — каже міністр.

Михайло Федоров назвав можливість відключення Starlink на окупованій території України "катастрофічною": така можливість існує, але це б завадило українським діям на цих територіях.

"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали", — підкреслює Федоров.

Міністр заперечує зв’язок між коментарями Маска щодо війни та появою Starlink у росіян. За його словами, проблема контрабандного ввезення існувала й раніше, просто зараз проблема потрапила у публічне обговорення, а потік став більшим. В Росії почалася комерціалізація цієї галузі, вона "зажила окремим життям"

"Потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", — додав Федоров.

Але поки що, на думку офіцера ЗСУ Мирослава Гая, найбільш ефективний спосіб "вимикати" ворожі Starlink — знаходити їх і знищувати. "Глушіння" їх за допомогою засобів РЕБ призведе до погіршення зв’язку в українських бійців, а з боку супутника важко відрізнити українські та російські термінали в одному стільнику.

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продемонструвала майстерне ураження Starlink росіян FPV-дроном. Особливість зв’язку не дає змоги ховати антени під перешкодами, тому їх добре видно з дронів.