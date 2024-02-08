ЗС РФ можуть користуватися інтернетом Starlink в Україні: військовий уточнив, де саме (мапа)

Покриття дозволяє російським окупантам в Україні користуватися Starlink, також вони могли придбати відповідне обладнання за кордоном, хоча поки немає доказів такої оборудки.

Related video

Український військовий, експерт з радіотехнологій Сергій Безкрестнов з позивним "Флеш" підтвердив технічну можливість росіян користуватися супутниковим зв’язком Starlink в окупованій частині України. Про це він написав у власному каналі Telegram.

"Пам'ятайте, я Вам уже розповідав інформацію з закритих пабліків, що росіяни використовують Старлінк на півдні. Вчора до наших ЗМІ потрапила інформація, що росіяни купили велику партію "Старлінків" у Дубаї. Точність інформації має перевіряти наша розвідка, але я цілком припускаю цей варіант", — зазначає Безкрестнов.

Як непрямий доказ він навів карту покриття Starlink, яке частково охоплює окуповані території півдня та сходу України. Карту легко може перевірити будь-хто, вона доступна на офіційному сайті компанії. Тобто ніщо не заважає окупантам за наявності техніки користуватися послугами глобального супутникового інтернету.

Карта покриття Starlink на півдні та сході України Фото: Starlink

Експерт не має даних безпосередньо о про саму наявність комплектів Starlink в окупантів, але не виключив можливість їхнього придбання в Дубаї. Також він повторив свою попередню інформацію з закритих джерел про факти такого використання.

Раніше Сергій Флеш наводив інформацію, яку побачив у закритій російській групі у соцмережах. Росіяни повідомляли, ніби використовують Starlink вздовж лінії фронту, а також обговорювали, як під'єднатися до супутникового інтернету, використовуючи шифрування. Український військовий тоді припустив, що бійці ЗС РФ користуються не трофейним обладнанням, захопленим у Сил оборони, а новими терміналами, придбаними за кордоном.

Інформація про масову закупівлю росіянами Starlink в Дубаї раніше з’явилася в соціальній мережі Х, де її поширювали українські військові. Коментатори відзначають фактичну відсутність доказів таких заяв. Також у розмовах розповідають про погіршення зв’язку у зоні зіткнення. Інформацію про закупівлі в Дубаї поки що не підтвердили офіційно державні органи України.

Тим часом у Starlink не такі хороші справи на морі, як на суші. Компанія залучила морські дрони для проєкту Starlink Maritime, інтернету на кораблях.