Супутники не впораються: Starlink задіє дрони для підтримки інтернет-покриття

Щоб сервіс Starlink Maritime працював краще, морські безпілотники застосують як "шлюзові" станції.

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Компанія SpaceX вивчає можливість використання надводних дронів для забезпечення покриття інтернету Starlink на морі. Подробиці про проект повідомило видання РСmag.

Безпілотники SpaceX були розроблені як посадкові майданчики для ракет. Однак компанія зацікавлена в їх використанні як "шлюзових" станцій для посилення покриття Starlink над морськими просторами. У зв'язку з цим компанія подала заявку на отримання тимчасової ліцензії від Федеральної комісії з комунікацій США (Federal Communications Commission, FCC) на тестування 12-ти антен земних станцій за участю безпілотників. Хоча Starlink не згадується в документі безпосередньо, зазначено, що всі 12 антен взаємодіятимуть із супутниковою мережею SpaceX.

Представник компанії повідомив, що експеримент пов'язаний із сервісом Starlink Maritime: "Мета випробування — оцінити здатність наземних станцій працювати як шлюзи в морському середовищі з використанням тестового трафіку".

Морський дрон SpaceX Фото: Юсаку Маесава

Антени на дронах будуть підключатися до супутників Starlink як першого, так і другого покоління. За словами того ж представника SpaceX, під час випробувань земна станція прийматиме і передаватиме тільки тестовий трафік для оцінювання спроможності цих земних станцій маршрутизувати і комутувати трафік NGSO FSS (NGSO FSS — негеостаціонарна супутникова орбіта, фіксована супутникова служба, — ред.) і забезпечуватиме транзитний зв'язок місцевих мереж у морі.

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Супутники Starlink роздають користувачам інтернет, отримуючи дані від наземних станцій, підключених до оптоволоконних мереж на Землі. Якщо наземна станція перебуває поза зоною видимості, супутник задіює свою лазерну систему для передачі даних іншим супутникам, утворюючи мережу в космосі. Хоча лазерна система досить надійна і може передавати понад 42 млн ГБ на день, SpaceX прагне розширити покриття Starlink на морі за рахунок використання своїх дронів. Компанія поки нічого не говорить про те, яким чином дрони виконуватимуть функцію транзитного зв'язку без виділеного оптоволоконного з'єднання.

Згідно зі звітом SpaceX за 2022 рік, система Starlink Maritime вже обслуговує понад 10 000 суден. Для проведення тесту компанії необхідно буде отримати остаточне схвалення FCC, яка поки тільки розглядає заявку.

Раніше ми писали, що смартфони обмінялися СМС-повідомленнями через супутники Starlink. У SpaceX сподіваються налагодити мобільний зв'язок через супутники до 2025 року: можна буде навіть дзвонити.