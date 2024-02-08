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Діджитал Російсько-українська війна

Війська РФ використовують Starlink на окупованих територіях: термінали отримують із Дубая, — соцмережі

Термінал Starlink
Фото: mensjournal | Термінал Starlink

За інформацією українських військовослужбовців, представникам РФ вдалося обійти санкції та отримати доступ до супутникового інтернету.

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Останнім часом у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що у росіян на окупованих територіях є доступ до системи Starlink, а термінали поставляються з Дубая (ОАЕ) в обхід санкцій. Про це пишуть військовослужбовці у своїх мікроблогах Х.

Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink Fullscreen
Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink
Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink Fullscreen
Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink
слабкий сигнал Starlink Fullscreen
Скріншот коментарів до посту про слабкий сигнал Starlink

До всього іншого, у РФ також робили спроби відрізати Україну від доступу до супутникового інтернету. З початку повномасштабного вторгнення використовували глушилки на танках, щоб за допомогою перешкод перервати супутниковий сигнал і зв'язок із комерційними супутниками.

Такий підхід застосовувався щодо керованих бомб і дронів, через що українським операторам доводилося діяти ближче до своїх мішеней на передовій лінії. Але, повідомляється, що така тактика, загалом і в цілому, не була успішною.

"Росія, звичайно ж, хотіла б знайти спосіб перекрити доступ України до Starlink. Але про це простіше міркувати, ніж зробити — через архітектуру супутникових сузір'їв", — сказав Брайан Віден, керівник НКО Secure World Foundation. У тому, що стосується радіоелектронної боротьби, сигнали Starlink набагато складніше заглушити, тому російським хакерам досі не вдавалося зламати цю систему, пояснив він.

Сигнал Starlink потужніший і концентрованіший, тому що супутники працюють на нижчій орбіті порівняно з геостаціонарними аналогами, зазначається на сайті Starlink.

Нагадаємо, що Starlink використовує дрони для підтримки інтернет-покриття, оскільки супутники не справляються.

Також повідомлялося, що доброволець зі США Натан Чен, який воював за Україну понад рік, розповів, що завдяки інтернету Starlink, трансляціям Google Meet і месенджерам вдається організувати командний пункт.