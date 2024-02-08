Війська РФ використовують Starlink на окупованих територіях: термінали отримують із Дубая, — соцмережі

За інформацією українських військовослужбовців, представникам РФ вдалося обійти санкції та отримати доступ до супутникового інтернету.

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Останнім часом у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що у росіян на окупованих територіях є доступ до системи Starlink, а термінали поставляються з Дубая (ОАЕ) в обхід санкцій. Про це пишуть військовослужбовці у своїх мікроблогах Х.

Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink

Повідомлення про доступ ЗС РФ до Starlink

Скріншот коментарів до посту про слабкий сигнал Starlink

До всього іншого, у РФ також робили спроби відрізати Україну від доступу до супутникового інтернету. З початку повномасштабного вторгнення використовували глушилки на танках, щоб за допомогою перешкод перервати супутниковий сигнал і зв'язок із комерційними супутниками.

Такий підхід застосовувався щодо керованих бомб і дронів, через що українським операторам доводилося діяти ближче до своїх мішеней на передовій лінії. Але, повідомляється, що така тактика, загалом і в цілому, не була успішною.

"Росія, звичайно ж, хотіла б знайти спосіб перекрити доступ України до Starlink. Але про це простіше міркувати, ніж зробити — через архітектуру супутникових сузір'їв", — сказав Брайан Віден, керівник НКО Secure World Foundation. У тому, що стосується радіоелектронної боротьби, сигнали Starlink набагато складніше заглушити, тому російським хакерам досі не вдавалося зламати цю систему, пояснив він.

Сигнал Starlink потужніший і концентрованіший, тому що супутники працюють на нижчій орбіті порівняно з геостаціонарними аналогами, зазначається на сайті Starlink.

Нагадаємо, що Starlink використовує дрони для підтримки інтернет-покриття, оскільки супутники не справляються.

Також повідомлялося, що доброволець зі США Натан Чен, який воював за Україну понад рік, розповів, що завдяки інтернету Starlink, трансляціям Google Meet і месенджерам вдається організувати командний пункт.