"Люди до кінця не усвідомили": доброволець із США розказав, як змінюється керування боєм

За словами добровольця із США Натана Чена, завдяки інтернету Starlink, трансляцій Google Meet та месенджеру Signal створити командний пункт стало значно простіше. Корпусу морської піхоти США є чому повчитися в України.

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Колишній американській морський піхотинець Натан Чен воював за Україну з лютого по травень 2023 року. Він отримав досвід, коли російські війська намагались знищити командний пункт. Такий досвід може використати армія США. Про це повідомляє Defense One.

Під час бойових дій Натан Чен двічі пережив удари військ РФ по командних пунктах. Коли ракета вперше влучила в командний пункт, то вона зупинилась поруч із позицією в підвалі. Вдруге російська ракета не здетонувала. Автор пише, що досвід Чана є лише одним із багатьох реальних уроків управління командними посадами.

Натан Чен та інший іноземний волонтер, який працював в українському оперативному центрі, розказали, як технології змінюють роботи пункту від того, що війська стали мобільнішими до того, як командири перевантажили їх інформацією. Завдяки Starlink оперативний пункт можна швидко організувати та отримати доступ до великої кількості даних.

"Я не думаю, що люди до кінця усвідомили, наскільки Starlink змінив правила гри. Коли я служив у Корпусі морської піхоти, ми здебільшого тягали туди величезну вантажівку, яка давала нам приблизно чотири мегабіти на секунду. А тепер ми можемо встановити Starlink для людей, які не знають, як працювати із супутниковим обладнанням, і миттєво забезпечити невеликі підрозділи швидкістю 100 мегабітів на секунду", — каже Чен, який до 2019 року служив у Корпусі морської піхоти.

Після підключення Starlink військові запускають багато застосунків: Signal для листування, Google Meet для трансляції відео з дронів. Плюсом є те, що застосунки можуть працювати разом, чого не було в американських військових. Вони мають багато інформаційних технологій, які не кооперуються між собою.

Проте РФ має технології, які дають змогу виявляти командні пункти, наприклад, під час сканування радіовипромінювання, аналізу супутникових знімків чи розвідці БПЛА або навіть через дані колаборантів.

Чен каже, що уявити собі великий командний пункт на 200–300 людей в США є "смішною" ідеєю. Проте в України є проблема з дефіцитом кадрових офіцерів, які можуть працювати з усіма даними, до яких вони мають доступ. США, на думку колишнього військового, потрібно переробити навчання, щоб бути готовими до інтенсивної війни. Керувати командними пунктами мають всі, аж до командирів взводів. Окремий момент — правдивість інформації. Одного разу Чен виділив окремі будівлі в Бахмуті як такі, що захоплені. Проте виявилось, що вони ще були під контролем ЗСУ. Він вчасно зміг виявити та виправити помилку, але це могло призвести до негативних наслідків.

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